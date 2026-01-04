Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că revendicările economice ale protestatarilor sunt „juste", însă a avertizat că „insurgenții" trebuie „puși la locul lor". Declarațiile vin în a șaptea zi de demonstrații la nivel național.

Mișcarea de protest a început la 28 decembrie la Teheran, fiind inițial legată de creșterea costului vieții. Comercianți și proprietari de magazine au tras obloanele în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, valul de manifestații extinzându-se ulterior și incluzând revendicări politice.

Potrivit unui bilanț oficial, cel puțin opt persoane au murit de miercuri în confruntări, printre care și membri ai forțelor de securitate.

Agenția Mehr a relatat moartea unui membru al forțelor Basij, ucis „cu cuțitul și prin focuri de armă" în vestul Iranului. Ali Azizi „a fost înjunghiat și împușcat mortal în orașul Harsin în timpul unei adunări de insurgenți înarmați", a transmis IRGC, citat de agenție.

Proteste au fost raportate în cel puțin 25 de orașe, în special în vestul și sud-vestul țării, unde au avut loc ciocniri și pagube materiale.

Adresându-se credincioșilor la un festival șiit la Teheran, Khamenei a subliniat că autoritățile „recunosc" problemele economice și că liderii țării „lucrează pentru a le rezolva".

„Dialogăm cu protestatarii, dar este inutil să vorbim cu insurgenții. Aceștia trebuie puși la locul lor", a afirmat el.

Guvernul îmbină astfel o retorică de conciliere față de revendicările sociale cu un mesaj dur împotriva acțiunilor considerate destabilizatoare.

Agenția Fars a relatat că vineri au avut loc adunări în mai multe cartiere din Teheran, oraș cu aproape 10 milioane de locuitori. Sâmbătă, zi de sărbătoare legală, situația părea calmă în capitală, în pofida ploii și ninsorii, notează AFP.

La Darehshahr, aproximativ 300 de persoane ar fi aruncat cocktailuri Molotov, au blocat drumuri și au fluturat arme, a relatat Fars. La Qom, un bărbat a murit după ce o grenadă i-a explodat în mâini, potrivit agenției Tasnim.

Evaluarea exactă a situației este dificilă, întrucât autoritățile și presa iraniană nu oferă mereu detalii, iar filmările distribuite pe rețelele sociale nu pot fi întotdeauna verificate independent.

La Karaj, în apropiere de Teheran, manifestanții au ars steagul Iranului și au scandat „Moarte dictatorului!" și mesaje pro-Pahlavi, potrivit Fars. Dinastia Pahlavi a fost înlăturată în 1979 prin Revoluția Islamică.

Actualul val de proteste este, deocamdată, de mai mică amploare decât demonstrațiile masive din 2022 declanșate după moartea Mahsei Amini sau decât cele din 2019, generate de creșterea prețului la carburanți.