Evaluare CIA: Cine ar trebui să conducă Venezuela după capturarea lui Maduro

CIA a tras concluzia, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierdea puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune.

Sursele, vorbind sub condiţia anonimatului, au confirmat astfel o relatare în exclusivitate a publicaţiei Wall Street Journal. Trump a fost informat despre evaluare, iar aceasta a fost împărtăşită cu un grup mic de membri ai echipei sale de securitate naţională, au declarat sursele. Evaluarea a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să o susţină pe vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, şi nu pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, au declarat sursele.

"Preşedintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârşit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite şi devine o ţară mai bună pentru poporul venezuelean", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

Un înalt oficial de la Casa Albă a vorbit despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei. El a confirmat strategia președintelui Donald Trump, dar a oferit câteva detalii. Lidera opoziției venezuelene nu poate fi adusă la putere, a spus, printre altele, demnitarul american.

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe, Stephen Miller, a vorbit la CNN despre modul în care SUA gestionează situația din Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Miller a declarat că armata americană este „staționată în afara țării", iar administrația Trump „a stabilit termenii și condițiile". Demnitarul a adăugat că SUA nu a exclus inculparea altor oficiali venezueleni, dar i-a avertizat să coopereze cu americanii.

În ceea ce o privește pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a lăudat capturarea lui Maduro de către americani, Miller a spus că ea nu poate ajunge în fruntea țării. Miller a explicat că „ar fi absurd din partea noastră să o aducem brusc în țară și să o punem la conducere", având în vedere că armata Venezuelei nu o va considera legitimă, potrivit Sky News.

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe s-a referit și la Groenlanda spunând că „ar trebui să facă parte din SUA". Totuși, el a arătat că „nimeni nu se va lupta... militar pentru viitorul Groenlandei".

Afirmația a provocat o reacție dură din parlamentarului danez Rasmus Jarlov. Acesta a pus la îndoială comentariile lui Miller. „Și crede că nu vom lupta pentru a o păstra? Greșit. Nu aveți [în SUA n.r.] niște oameni competenți pe care îi puteți numi la conducere? Cineva care măcar citește puțin înainte de a decide să atace aliații și să distrugă alianța occidentală", a declarat parlamentarul european.