Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anunţat, sâmbătă, că au lansat un „atac de amploare" împotriva Venezuelei, au o lungă istorie de intervenţii militare şi de sprijinire a dictaturilor din America Latină.
De mai multe ori, fostul preşedinte venezuelean Hugo Chavez, apoi succesorul său Nicolas Maduro, au acuzat Washingtonul că a susţinut tentative de lovitură de stat, printre care cea care l-a îndepărtat pe Hugo Chavez de la putere timp de două zile în 2002.
Principalele intervenţii americane în America Latină de la Războiul Rece încoace:
1954: Guatemala
La 27 iunie 1954, colonelul Jacobo Arbenz Guzman, preşedintele Guatemalei, este alungat de la putere de mercenari antrenaţi şi finanţaţi de Washington, după o reformă agrară care ameninţa interesele puternicei companii americane United Fruit Corporation (viitoarea Chiquita Brands).
În 2003, Statele Unite au inclus în istoria lor oficială rolul CIA în această lovitură de stat, în numele luptei împotriva comunismului.
1961: Cuba
Între 15 şi 19 aprilie 1961, 1.400 de anticastrişti antrenaţi şi finanţaţi de CIA încearcă să debarce în Golful Porcilor, la 250 de kilometri de Havana, fără a reuşi să răstoarne regimul comunist al lui Fidel Castro.
Luptele s-au soldat cu o sută de morţi în fiecare tabără.
1965: Republica Dominicană
În 1965, invocând „pericolul comunist", Statele Unite trimit trupe de marină şi paraşutişti la Santo Domingo pentru a înăbuşi o revoltă în favoarea lui Juan Bosch, preşedinte de stânga răsturnat de generali în 1963.
Anii 1970: sprijin pentru dictaturile din Conul Sudic
Washingtonul a sprijinit mai multe dictaturi militare, considerate un bastion împotriva mişcărilor armate de stânga.
Au ajutat activ dictatorul chilian Augusto Pinochet în timpul loviturii de stat din 11 septembrie 1973 împotriva preşedintelui de stânga Salvador Allende.
Secretarul de stat american Henry Kissinger a susţinut junta argentiniană în 1976, încurajând-o să pună rapid capăt „războiului murdar", potrivit unor documente americane declasificate în 2003. Cel puţin 10.000 de opozanţi argentinieni au dispărut.
În anii 1970-1980, şase dictaturi (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia şi Brazilia) s-au aliat pentru a elimina oponenţii de stânga în cadrul „Planului Condor", cu sprijinul tacit al Statelor Unite.
Anii 1980: războaie civile în America Centrală
În 1979, rebeliunea sandinistă îl răstoarnă pe dictatorul Anastasio Somoza din Nicaragua. Preşedintele american Ronald Reagan, îngrijorat de alinierea autorităţilor de la Managua cu Cuba şi URSS, autorizează în secret CIA să acorde o ajutor de 20 de milioane de dolari Contras (contrarevoluţionarii nicaraguani), finanţat parţial din vânzarea ilegală de arme către Iran.
Războiul civil din Nicaragua, care s-a încheiat în aprilie 1990, a făcut 50.000 de morţi.
Reagan a trimis, de asemenea, consilieri militari în El Salvador pentru a înăbuşi rebeliunea Frontului Farabundo Marti de Eliberare Naţională (FMLN, extremă stânga) în cadrul unui război civil (1980-1992) care a făcut 72.000 de morţi.
1983: Grenada
Pe 25 octombrie 1983, puşcaşii marini şi rangerii intervin pe insula Grenada după asasinarea prim-ministrului Maurice Bishop de către o juntă de extremă stânga şi în timp ce cubanezii extind aeroportul, probabil pentru a primi avioane militare.
La cererea Organizaţiei Statelor din Caraibe de Est (OECS), Ronald Reagan lansează operaţiunea „Urgent Fury" pentru a proteja o mie de cetăţeni americani.
Operaţiunea, „reuşită" potrivit lui Reagan şi larg criticată de Adunarea Generală a ONU, se încheie pe 3 noiembrie, cu peste o sută de morţi.
1989: Panama
În 1989, după alegeri contestate, preşedintele George Bush decide să intervină militar în Panama, ceea ce duce la predarea generalului Manuel Noriega, fost colaborator al serviciilor secrete americane, urmărit de justiţia americană.
Aproximativ 27.000 de soldaţi americani participă la operaţiunea „Juste Cause", care a făcut oficial 500 de morţi, dar câteva mii, potrivit ONG-urilor.
Manuel Noriega va fi închis mai mult de două decenii în Statele Unite pentru trafic de droguri, înainte de a ispăşi alte pedepse în Franţa şi apoi în Panama.
În Panama a fost fondată în 1946 Şcoala Americilor, un centru de instruire militară specializat în combaterea comunismului, controlat până în 1984 de Statele Unite, unde au fost instruiţi numeroşi dictatori.
