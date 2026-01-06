Reprimare brutală a protestelor din Iran - Cel puțin 35 de persoane au fost ucise

Numărul morților în violențele din jurul protestelor din Iran a crescut la cel puțin 35 de persoane, spun activiștii, deoarece demonstrațiile nu dau semne că se vor opri.

Cifra provine de la Agenția de Știri pentru Activiștii pentru Drepturile Omului, cu sediul în SUA, care afirmă că peste 1.200 de persoane au fost reținute în protestele care durează de mai bine de o săptămână.

Aceasta spune că 29 de protestatari, patru copii și doi membri ai forțelor de securitate iraniene au fost uciși. Demonstrațiile au ajuns în peste 250 de locații din 27 din cele 31 de provincii ale Iranului.

Grupul, care se bazează pe o rețea de activiști din interiorul Iranului pentru reportajele sale, a fost precis în tulburările anterioare.

Agenția de știri semioficială Fars, despre care se crede că este apropiată de Garda Revoluționară paramilitară din Iran, a raportat ieri seară că aproximativ 250 de ofițeri de poliție și 45 de membri ai forței Basij, formată exclusiv din voluntari ai Gărzii, au fost răniți în demonstrații.

Numărul tot mai mare de morți poartă cu sine posibilitatea unei intervenții americane. Președintele american Donald Trump a avertizat vineri Iranul că, dacă Teheranul „ucide violent protestatari pașnici", Statele Unite „vor veni în ajutorul lor".

Deși rămâne neclar cum și dacă Trump va interveni, comentariile au căpătat o nouă importanță după ce armata americană l-a capturat sâmbătă pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, un aliat de lungă durată al Teheranului.

Protestele au devenit cele mai mari din Iran din 2022, când moartea lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției, a declanșat demonstrații la nivel național. Cu toate acestea, protestele nu au fost încă la fel de răspândite și intense ca cele din jurul morții lui Amini.

Iranul s-a confruntat cu runde de proteste la nivel național în ultimii ani. Pe măsură ce sancțiunile s-au înăsprit și Iranul s-a confruntat cu dificultăți după un război de 12 zile cu Israelul în iunie, moneda sa rial s-a prăbușit în decembrie, ajungând la un curs de schimb de 1,4 milioane la 1 dolar. Protestele au început la scurt timp după aceea.