Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militară fulger din Venezuela, în care Nicolas Maduro a fost capturat. Operațiunea SUA - intitulată „Rezolvare Absolută" - a implicat forțe numeroase și luni întregi de planificare.
În total, peste 150 de aeronave - inclusiv bombardiere, avioane de vânătoare, platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și aeronave cu aripi rotative - au fost în aer în timp ce se desfășura operațiunea.
După luni de muncă depuse de ofițerii din serviciile de informații pentru a-l localiza pe Maduro și a-i înțelege mișcările - unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce îmbrăca, chiar și animalele sale de companie - la începutul lunii decembrie, forța americană de intervenție a fost pregătită, în așteptarea unei serii de evenimente conexe.
Generalul Dan Caine a explicat pe larg cum a fost planificat tot.
Elicopterele americane au fost atacate de forțele armate din Venezuela
„Forța a inclus avioane F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, bombardiere B-1, alte aeronave de sprijin și numeroase drone pilotate de la distanță.
Pe măsură ce forța se apropia de Caracas, componenta aeriană comună a început să demonteze și să dezactiveze sistemele de apărare aeriană venezuelene, folosind arme pentru a asigura trecerea în siguranță a elicopterelor în zona țintă.
Scopul componentei aeriene a fost și va fi întotdeauna protejarea elicopterelor și a forțelor terestre - să le ducă la țintă și să le readucă acasă. Pe măsură ce forța a traversat terenul înalt final, unde fusese mascată de dezordine, am evaluat că elementul surpriză fusese pe deplin menținut.
Pe măsură ce forța de elicoptere a intrat la joasă altitudine spre obiectiv, am ajuns la complexul lui Maduro la 1:01 AM, ora standard estică, sau 2:01 AM, ora locală Caracas. Forțele de arestare au coborât în incinta complexului și s-au mișcat cu viteză, precizie și disciplină, izolând zona pentru a asigura siguranța și securitatea forțelor terestre în timp ce îi arestau pe inculpați.
La sosire, elicopterele au fost atacate și au răspuns cu o forță copleșitoare în autoapărare. O aeronavă a fost lovită, dar a rămas capabilă să piloteze.
După cum a declarat președintele mai devreme astăzi, toate aeronavele americane s-au întors acasă în siguranță.
La ora 22:46, ora estică, președintele a ordonat armatei Statelor Unite să avanseze. Ne-a spus: „Mult noroc", iar aceste cuvinte au fost transmise întregii forțe comune. Pe parcursul nopții, aeronave au decolat de pe 20 de baze diferite, atât pe uscat, cât și pe mare, în emisfera vestică. În total, peste 150 de aeronave - inclusiv bombardiere, avioane de vânătoare, platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și aeronave cu aripi rotative - au fost în aer aseară.
După luni de muncă depuse de coechipierii noștri din serviciile de informații pentru a-l localiza pe Maduro și a-i înțelege mișcările - unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce îmbrăca, chiar și animalele sale de companie - la începutul lunii decembrie, forța noastră a fost pregătită, în așteptarea unei serii de evenimente conexe.
Cheia misiunii a fost alegerea zilei potrivite pentru a reduce la minimum potențialul de vătămare a civililor, a maximiza elementul surpriză și a minimiza riscul pentru persoanele inculpate, astfel încât acestea să poată fi aduse în fața justiției. După cum a spus președintele mai devreme astăzi, vremea din Venezuela este întotdeauna un factor în această perioadă a anului. De-a lungul săptămânilor de Crăciun și Anul Nou, bărbații și femeile din armata Statelor Unite au rămas pregătiți, așteptând cu răbdare condițiile potrivite și ca președintele să ne ordone să acționăm. Noaptea trecută, vremea s-a îmbunătățit suficient, deschizând o cale pe care doar cei mai pricepuți aviatori din lume ar putea-o naviga - prin traversări oceanice, munți și plafoane joase de nori.
Aceasta a fost atât de precisă încât a implicat peste 150 de aeronave lansate în emisfera vestică în strânsă coordonare, toate adunându-se la momentul și locul potrivit pentru a suprapune efectele într-un singur scop: introducerea unei forțe de interdicție în centrul orașului Caracas, menținând în același timp elementul surpriză tactică.
Defectarea oricărei componente a acestei mașini bine unse ar fi pus în pericol întreaga misiune, iar eșecul nu este niciodată o opțiune pentru forța comună a Americii. Cei care zburau aseară deasupra Caracasului erau dispuși să-și dea viața pentru cei de la sol și din elicoptere.
Munca noastră interinstituțională a început cu câteva luni în urmă și s-a bazat pe decenii de experiență în integrarea operațiunilor complexe aeriene, terestre, spațiale și maritime.
În ultimele două decenii, forțele noastre pentru operațiuni speciale și-au perfecționat aceste abilități. Această misiune a necesitat ca fiecare componentă a forței noastre comune - soldați, marinari, aviatori, pușcași marini și gardieni - să lucreze la unison cu comunitatea noastră de informații și cu partenerii din domeniul aplicării legii, într-o operațiune fără precedent.
Această operațiune, cunoscută sub numele de Operațiunea Rezolvare Absolută, a fost discretă, precisă și s-a desfășurat în cele mai întunecate ore ale zilei de 2 ianuarie. A fost punctul culminant a luni de planificare și repetiții - o operațiune pe care, sincer să fiu, doar armata Statelor Unite o putea întreprinde", a spus șeful statului major al SUA.
