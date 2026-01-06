The Telegraph: Delcy Rodríguez, mâna dreaptă a lui Maduro, l-a servit americanilor pe tavă pe dictator. Ea a negociat în secret la Doha cu emisarii lui Trump

Într-o sală de ședințe din Doha, la aproximativ 12.000 de kilometri de Caracas, oficiali venezueleni și americani au negociat intens viitorul Venezuelei fără Nicolás Maduro, dictatorul țării, scrie cotidianul britanic „The Telegraph". Un membru senior al familiei regale din Qatar a acționat ca punte de legătură între regimul de la Caracas și Donald Trump, în timp ce președintele SUA construia o armadă pentru a-l presa pe liderul venezuelean să se predea.

La întâlnirile secrete de la Doha, Venezuela a fost reprezentată de vicepreședinta Delcy Rodríguez, mâna dreaptă a lui Maduro, și de fratele acesteia, Jorge. Potrivit Miami Herald, care are contacte puternice în America Latină, Rodríguez a contactat Washingtonul pentru a se prezenta ca o alternativă „mai acceptabilă" la regimul Maduro. Acum ea conduce Venezuela cu aprobarea lui Trump. Detaliile întâlnirii au alimentat suspiciunile că înlăturarea lui Maduro a fost o operațiune internă, planificată pentru a lăsa la putere un președinte care poate gestiona o tranziție fără a destrăma complet statul și a provoca tulburări și revolte. După cum se menționează în rapoartele din octombrie privind întâlnirea de la Doha, Rodríguez a oferit „madurismo fără Maduro", un fel de „regim light".

Sâmbătă, Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce" acum Venezuela prin intermediul guvernului de tranziție condus de Rodríguez, în timp ce se fac pregătiri pentru ca companiile petroliere americane să intervină și să înceapă extracția. „Ea este, în esență, dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela din nou măreață", a declarat Trump reporterilor despre Rodríguez, care s-a confruntat cu sancțiuni din partea SUA în timpul primei administrații Trump pentru rolul său în subminarea democrației venezuelene.

Duminică, Francisco Santos Calderón, fostul vicepreședinte al Columbiei, a sugerat că întreaga operațiune de înlăturare a lui Maduro a fost o acțiune internă, cu ajutorul lui Rodríguez. Santos a declarat că este „absolut sigur" că Rodríguez l-a trădat pe Maduro, permițând ca acesta să fie capturat de SUA fără prea multă rezistență. Santos, care a fost anterior ambasadorul Columbiei în SUA, a declarat: „Nu l-au înlăturat, l-au predat. „Sunt absolut sigur că Delcy Rodríguez l-a predat. Toate informațiile pe care le avem, le pui cap la cap și spui: „Oh, aceasta a fost o operațiune în care l-au predat".

„Evident, trebuie să pregătească terenul. Președintele Trump spune că Delcy va fi cea care va conduce tranziția, așa că Delcy va fi cea care va conduce tranziția. Ea este foarte clară în privința rolului pe care îl va juca și va încerca să câștige puțină independență." Într-adevăr, Rodríguez, o avocată în vârstă de 56 de ani cu legături în industria petrolieră, pare a fi candidata perfectă pentru a colabora cu SUA. A fost adjuncta lui Maduro din 2018, a intrat în guvern la scurt timp după alegerea lui Hugo Chávez în 1999, urcând constant în ierarhie. A ocupat funcția de ministru de Externe, șef al Adunării constituante și, în calitate de vicepreședinte, a preluat și rolurile de ministru al Petrolului și al Finanțelor.

În funcția sa recentă, Rodríguez a reușit să-și mențină credibilitatea de stânga, devenind în același timp „chipul unei relativizări economice", potrivit lui Geoff Ramsey, expert în America Latină la „Atlantic Council". Aceste politici favorabile pieței au contribuit la ieșirea Venezuelei din criza economică profundă care a durat pe tot parcursul anului 2021, care a dus la o contracție a economiei cu trei sferturi și la fuga a aproape opt milioane de oameni în străinătate. Această realizare a ajutat-o să câștige favorurile nu numai ale lui Maduro, ci și ale unei părți semnificative a clasei de afaceri a țării care are legături cu guvernul, potrivit lui Pedro Garmendia, analist venezuelean de risc politic și geopolitică.

„Au ajuns să o considere o figură previzibilă și eficientă", a spus el, referindu-se la segmente ale sectorului privat care o consideră acum pe Rodríguez o aliată. Ea poate invoca istoria familiei sale ca dovadă revoluționară. Tatăl ei a condus odată o operațiune de răpire a unui om de afaceri american, ca membru al unui grup de gherilă comunistă care îl acuza pe bărbat că era agent CIA. Fratele ei, Jorge, este o altă figură importantă în sistem și prezidează în prezent legislativul țării. Ea și fratele ei, care a fost o figură centrală în recentele eforturi de negociere cu SUA, au devenit „duoul puternic" al regimului, potrivit lui Garmendia. „Amândoi au învățat să trăiască și să prospere sub presiunea și sancțiunile SUA", a spus el.

Chiar și cu aceste referințe, Rodríguez se confruntă acum cu sarcina de a mobiliza coaliția și de a evita să fie percepută pe plan intern ca „o marionetă a SUA", a spus Ramsey - mai ales când există rivali în cadrul taberei de la putere care ar putea folosi orice slăbiciune percepută pentru a acționa împotriva ei. „Nu va fi ușor să îi țină pe toți uniți. Până acum, pare să reușească", a spus el, „dar cred că putem presupune că nu totul este în regulă în interiorul partidului de guvernământ". Trump probabil că nu a ajutat sâmbătă când a afirmat că Rodríguez a vorbit cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, și s-a oferit să facă „tot ce este nevoie".

Încercările dnei Rodríguez de a „gestiona imaginea" în interiorul țării și de a părea că rezistă SUA ar putea sta la baza declarațiilor contradictorii inițiale dintre Trump și Rodríguez, a spus Ramsey. Rodríguez a adoptat un stil conflictual în rolurile sale de înaltă vizibilitate, nefiind teamă să-și atace public adversarii. După suspendarea Venezuelei în 2016 din blocul comercial Mercosur, ea a încercat să participe oricum la una dintre reuniunile acestuia la Buenos Aires. „Dacă ne închideți ușa, vom intra pe fereastră", a declarat ea mulțimii de jurnaliști după ce a reușit să treacă rapid de securitate și să intre în clădire.

În timpul conferinței de presă de sâmbătă, Trump nu a specificat cât timp se așteaptă ca Rodríguez să rămână la conducere. „Nimeni nu va prelua puterea. Au un vicepreședinte, care a fost ales de Maduro, care este în prezent vicepreședinte și presupun că acum este președinte", a spus el. Într-un interviu ulterior acordat New York Post, Trump a spus că nu va trimite trupe în țară dacă Rodríguez va face ceea ce dorește el.

Ce dorește Trump pentru Venezuela rămâne neclar. Dacă Rodríguez se va alinia dorințelor sale poate depinde de care parte a identității sale politice va prevala: loialitatea revoluționară sau pragmatismul în exercitarea puterii. Preluarea puterii de către Rodríguez a fost una dintre cele două opțiuni prezentate Statelor Unite de către mediatorii din Qatar, a raportat Miami Herald, citând surse anonime, cealaltă fiind Miguel Rodríguez Torres, un general în retragere care se află în prezent în exil. Se pare că Rodríguez are o „relație semnificativă" cu membrii familiei regale din Qatar și ascunde o parte din averile sale în această țară, ceea ce înseamnă că Doha a fost o alegere firească pentru a acționa ca intermediar între ea și SUA.

În timpul unei întâlniri în capitala Qatarului, un membru senior al familiei regale a recunoscut că aceștia acționau ca o punte între Caracas și Washington în „chestiuni de cooperare economică și de informații", a raportat Miami Herald. Propunerile pentru „Madurismo fără Maduro" au fost prezentate Casei Albe de Richard Grenell, unul dintre trimișii speciali ai lui Trump, care s-a întâlnit cu Maduro în ianuarie anul trecut. Un plan inițial prezentat în aprilie îi cerea lui Maduro să demisioneze, să rămână în Venezuela și să acorde companiilor americane acces la petrolul venezuelean. În schimb, SUA ar renunța la acuzațiile penale împotriva președintelui venezuelean, iar Rodríguez ar prelua conducerea.

Dar propunerea nu a fost pusă în aplicare, Rubio susținând că SUA nu ar trebui să se mulțumească cu nimic mai puțin decât o schimbare de regim. O a doua propunere, prezentată în septembrie, sugera ca Rodríguez să conducă un guvern de tranziție, în timp ce Maduro ar fi căutat exilul în Qatar sau Turcia. Aceasta a fost, de asemenea, respinsă de SUA, care considerau că structurile criminale ale regimului ar fi fost pur și simplu reorganizate sub o nouă conducere. „Cartelul light" nu era o opțiune viabilă, a declarat o sursă. Rapoartele privind întâlnirile dintre echipa dnei Rodríguez și americanii au încetat spre sfârșitul anului.

Între timp, intermediarii au asigurat administrația Trump că ea va promova investițiile americane în energie, ceea ce o face o alegere ușoară pentru a conduce cel puțin un guvern de tranziție. „Îi urmăresc cariera de mult timp, așa că am o idee despre cine este și ce reprezintă", a declarat un înalt oficial american pentru New York Times. „Nu pretind că ea este soluția permanentă la problemele țării, dar este cu siguranță cineva cu care credem că putem colabora la un nivel mult mai profesional decât am putut face cu el", a adăugat oficialul, referindu-se la Maduro.

Cu toate acestea, oficialii americani au declarat că relația lor cu guvernul interimar va depinde de respectarea regulilor lor de către Rodríguez și au avertizat că ar putea lua măsuri militare suplimentare dacă ea nu va respecta interesele americane. Sâmbătă seara, Rodríguez a apărut la televiziunea de stat și a adoptat un ton provocator. „Cerem eliberarea imediată a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores", a declarat ea. Trump pare să o fi marginalizat pe María Corina Machado, liderul opoziției din Venezuela, care a câștigat anul trecut Premiul Nobel pentru Pace.

Trump a afirmat că Machado nu beneficiază de sprijinul necesar în țară pentru a-i succeda lui Maduro, spre dezamăgirea susținătorilor acesteia. Rapoartele sugerează că echipa acesteia nu a reușit să convingă Washingtonul că are capacitatea de a prelua controlul asupra aparatului de stat, în principal deoarece nu beneficiază de sprijinul armatei venezuelene.