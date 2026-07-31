Criza din Ceuta zguduie UE - Italia suspendă Acordul Schengen cu Spania

Guvernul italian a decis să suspende Acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania, ca răspuns la intrarea în masă a migranților în Ceuta. Anunțul a fost făcut de premierul italian Giorgia Meloni. Măsura va rămâne în vigoare „atât timp cât va fi necesar".

Italia suspendă temporar Acordul Schengen privind libera circulație cu Spania, ca răspuns la intrarea în masă a migranților în Ceuta. Într-o postare pe X, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că măsura este una temporară și a fost adoptată pentru protejarea securității naționale.

„Guvernul a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație din cadrul spațiului Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, reinstituind controalele la frontieră. Este vorba de o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni eventualele repercusiuni asupra națiunii noastre. Măsura va rămâne în vigoare doar atât timp cât va fi necesar, acordându-se o atenție deosebită limitării oricărui impact asupra fluxurilor turistice de vară", a scris Meloni într-un mesaj publicat pe X.

„Italia este pregătită să susțină orice inițiativă europeană menită să sprijine instituțiile spaniole în eforturile necesare pentru restabilirea controlului deplin asupra frontierelor externe ale Uniunii și pentru a face față cu determinare situației actuale", se mai arată în mesajul publicat de Meloni.

Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă această măsură va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări. În plus, ministerul italian de Interne a precizat că a convenit cu Parisul să întărească controalele de-a lungul frontierei terestre franco-italiene.

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a anunțat că numărul migranților care au intrat ilegal în exclava spaniolă în ultimele zile a ajuns la aproximativ 60.000. Oamenii au trecut granița fie înot, fie forțând gardul de la frontieră. Oficialul spaniol a avertizat că presiunea asupra orașului este fără precedent și că numărul persoanelor intrate reprezintă aproape 70% din populația Ceutei.

Și Franța a luat măsuri în contextul intrării în masă a migranților în Ceuta. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri intensificarea controalelor la granița cu Spania. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a transmis pe X că la controale vor participa polițiști și militari. Măsura a fost luată de teama că migranții care au intrat în număr mare în Ceuta ar putea circula apoi liber prin spațiul Schengen.