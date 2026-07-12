Acesta este discursul lui Robert F. Kennedy Jr. - "Să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina din punctul de vedere al războiului"

"Permiteți-mi să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina, din punctul de vedere al războiului. Pentru că noi am fost mințiți. Ni s-a spus că Putin încearcă să cucerească Europa, că acesta este primul lui pas ca să refacă Uniunea Sovietică, Imperiul Sovietic. Toate acestea sunt benzi desenate. Sunt minciuni, nu? Da, desigur, sunt ca niște benzi desenate.

Înțelegeți, despre Saddam Hussein ni s-a spus același lucru. Că acolo ar exista arme de distrugere în masă, că trebuie răsturnat. Nu exista nicio armă de distrugere în masă și nu exista niciun terorism acolo. La ei lucrurile se mișcau cumva, țara o dusese el într-o anumită direcție în Orient. Da, aveau regimul lor, dar nu contează. În privința lui Hussein, da, sunt de acord, probabil a fost o greșeală.

Dar permiteți-mi să vă povestesc ce s-a întâmplat, de fapt, în Ucraina. De fapt. Permiteți-mi să mă întorc la începutul anilor ’90 și chiar mai devreme. În 1991, în 1992, zidurile au căzut între Rusia și Occident. Iar mai devreme, vă amintiți, a căzut Zidul Berlinului. Gorbaciov discuta atunci cu Occidentul, cu toți aceștia, cine era acolo, George Bush și alții.

El le-a spus: eu vă permit să faceți un lucru incredibil, pe care nimeni întreg la minte nu l-ar propune. Vom retrage 450.000 de soldați sovietici din Germania de Est. Da, da, asemenea discuții au existat. Și el spune: vă rog, uniți Germania sub NATO. Sub NATO, faceți ce vreți. Iar NATO era ostilă față de URSS atunci.

El spune: dar vă cer un singur lucru, să nu împingeți NATO spre est. Pur și simplu, niciodată să nu mișcați NATO spre est, să nu-l extindeți.

Și atunci toți acești oficiali din Occident au spus: NATO nu se va mișca nici măcar cu un pas. Nu, nu, nu, totul facem așa, NATO rămâne cum este.

Și iată că au trecut niște ani. În 1997, ce a început să se întâmple? Au început să apară toți acești neoconservatori și au propus: hai să împingem NATO spre est, direct către granițele Rusiei. Avem acolo vreo 15 țări, hai să ducem NATO acolo.

Și în acel timp, cei mai importanți diplomați americani, George Kennan și alții, oameni foarte diferiți, cei care construiseră toată această politică externă și înțeleseseră Războiul Rece, spuneau: dacă faceți asta, în primul rând, este o nebunie. Este o nebunie totală. Rusia abia a ieșit din Războiul Rece. Hai să le propunem un plan, hai să îi integrăm în societatea europeană, occidentală, civilizată. Nu îi transformați în dușmani, nu îi priviți ca pe dușmani, pentru că, dacă veți împinge NATO acolo, Rusia va răspunde. Va răspunde pe cale militară.

Există informații că Bill Perry, cel care era atunci secretarul apărării al SUA, i-ar fi spus lui Clinton că își va da demisia dacă ei vor merge înainte cu acest plan de extindere a NATO. Atât de nebunească era considerată această idee. Și alți oameni, niște ambasadori cunoscuți, foști ambasadori ai SUA în URSS, spuneau: de ce faceți asta? Este o nebunie.

Între acel moment și ziua de astăzi, noi am împins NATO în 14 țări. De ce am făcut asta? De ce împingem NATO? Pentru că, atunci când o țară aderă la NATO, ea semnează un contract potrivit căruia trebuie să cumpere armament conform standardelor NATO. Asta înseamnă că trebuie să cumpere de la complexul militar-industrial al SUA. De acolo, în principal. Iar asta înseamnă bani. Pe scurt, noi am împins NATO înainte.

În același timp, noi ieșim unilateral din două acorduri privind armele nucleare cu Rusia. Rusia voia să păstreze aceste acorduri. Este vorba despre rachetele cu rază medie de acțiune. Și, desigur, toate acestea au destabilizat Europa. Practic, noi am ieșit din acordul de a nu trage asupra Rusiei cu aceste rachete. Am ieșit din aceste acorduri. Și, în același timp, am amplasat rachetele noastre, care puteau purta focoase nucleare, în România și în Polonia.

Bine, bine, știți toate aceste detalii, toate sunt foarte importante. Eu nu pot spune prea multe aici, nu sunt atât de adânc în subiect. Dar haideți să privim realitatea de astăzi.

Oameni diferiți ne spun tot felul de lucruri despre Trump. Totuși, când Trump a venit la putere în 2016, indiferent ce crede fiecare despre el, el a normalizat relațiile cu Rusia. Din acel moment, din 2016, până la momentul invaziei, nu au existat probleme, nu a existat extinderea NATO, iar ei aveau relații normale cu Putin. Adică, din acel moment, câți ani au trecut, 8 ani, da, nu s-a întâmplat nimic de felul acesta? Da, nu s-a întâmplat nimic. Doar că noi am răsturnat guvernul Ucrainei în 2014.

Nu, atunci a venit Putin. Care Putin? Noi am răsturnat guvernul Ucrainei în 2014. Am cheltuit 5 miliarde de dolari, CIA s-a implicat acolo. Acum toată lumea recunoaște asta. Și noi am început această revoluție. Maidan se numea atunci. Toate aceste proteste, noi le-am susținut. Am dat jos președintele ales democratic al Ucrainei, care voia să mențină Ucraina într-un statut neutru, departe de NATO.

Uitați-vă, în 2014 CIA a cheltuit 5 miliarde de dolari ca să dea jos președintele ales democratic al Ucrainei. El încerca să țină țara într-un statut neutru. Noi l-am dat jos. Iar cu o lună înainte de asta, Victoria Nuland, draga noastră Victoria, lidera neoconservatorilor, care și acum are o funcție bună în SUA, în guvern, a avut o convorbire telefonică cu ambasada SUA din Kiev. Acea convorbire a fost înregistrată și acum poate fi găsită pe internet și ascultată. Iar ea alegea funcțiile, cine unde va fi numit în guvernul Ucrainei, în noul guvern.

Practic, noi am răsturnat guvernul ales democratic al Ucrainei și am instalat guvernul nostru, unul obedient, care simpatiza Statele Unite. Imediat ce acest nou guvern a venit la putere, a început să dea legi ciudate, de exemplu în privința limbii ruse. Au început să preseze limba rusă și au început să promoveze alte legi culturale ciudate, propria lor agendă. Și, firesc, au început protestele și, practic, a început un război civil. Kievul a început să împingă propria temă și de aici au pornit lucrurile: Crimeea, Donbasul.

Atunci, din câte știu, 14.000 de civili au fost uciși în acest conflict din Donbas. Iar Donbasul a votat atunci pentru a se alătura Rusiei. Nu-mi amintesc în ce an, dar s-a întâmplat. Iar Putin a spus: ei bine, nu, haideți să facem altfel. Trebuie să rămâneți în Ucraina, dar haideți să vă protejăm, ca să nu existe probleme, și să încheiem un acord. Să invităm Marea Britanie, Franța, Germania, ca toți să participe la acest acord. Acordurile de la Minsk.

În acordurile de la Minsk existau multe puncte diferite. În principal, ele priveau aceste teritorii, ca autoritatea centrală să nu apese asupra lor cu tot felul de teme naționaliste. Erau multe lucruri acolo. Și, firește, autonomia acestor regiuni era inclusă în aceste acorduri.

Avem un asemenea exemplu în Canada, când există un teritoriu autonom în interiorul țării, dar care, în același timp, este mai mult sau mai puțin independent. Cam același lucru era propus pentru aceste regiuni. Nu este o situație nouă. Oamenii puteau vorbi în limba lor și așa mai departe. Și, de asemenea, în aceste acorduri exista tema ca Ucraina să nu intre în NATO. Cumva, toate acestea erau discutate.

Aceste acorduri tot nu se semnau, nu se semnau, se discutau. Iar în 2019 apare acest tânăr actor de comedie, Zelenski, și candidează la președinție. El nu știa nimic despre politică atunci. Avea o emisiune TV populară, un serial. Știți despre ce era acel serial? Despre un comediant care ajunge președinte al Ucrainei. Și iată că el chiar candidează la președinția Ucrainei.

Iar ideea lui principală era că va semna acordurile de la Minsk, că va încheia pace cu Rusia. Și 70% au votat pentru el, pentru că toți voiau pace în Ucraina. Toți. El vine la putere și dă înapoi. Nu voi semna. Putin începe să se tensioneze enorm din cauza tuturor acestor lucruri.

Și puneți-vă în locul lui. Amintiți-vă de unchiul meu, președintele Kennedy. El spunea același lucru când sovieticii încercau să instaleze rachete în Cuba. Guvernul nostru, așa cum a promis, urmărește foarte atent Uniunea Sovietică și felul în care încearcă să instaleze lansatoare de rachete în Cuba. În ultimele săptămâni, totul este clar. Există dovezi incontestabile că ei instalează acele rachete acolo și că mai construiesc ceva. Scopul tuturor acestor instalații militare din Cuba este evident, să existe posibilitatea de a lansa un atac nuclear asupra țării noastre.

La fel ca Kennedy, Putin înțelegea perfect că, dacă acest nou guvern obedient din Ucraina, instalat de SUA, ar invita flota NATO, de exemplu, la Sevastopol, în Crimeea, încă înainte de toate chestiunile militare, Putin înțelegea foarte bine ce ar însemna asta. 347 de ani a fost acolo flota maritimă a Rusiei, și acum să vină acolo navele NATO? Desigur că nu.

De aceea, în 2014, vă povestesc istoria pe bucăți, Putin a luat Crimeea. A luat-o fără niciun foc de armă, iar oamenii de acolo au votat, au întâmpinat Rusia, pentru că voiau să fie cu Rusia. Iar apoi, în februarie 2022, când toți au renunțat la tot și s-au încăpățânat, da, el trimite câteva zeci de mii de soldați în Ucraina. Câți exact, nu știu. Poate 60, 70, 80 de mii.

Și totuși ni se spunea că va merge mai departe, că va lua Europa, Ucraina. Dar era un grup militar care, evident, nu arăta că el ar vrea să cucerească măcar toată Ucraina. Ucraina avea atunci 40 de milioane de oameni. El voia să tensioneze și să sperie pe toată lumea, ca toți să se așeze din nou la masa negocierilor.

Și aceste negocieri aproape că au avut loc în aprilie 2022. Desigur, SUA nu susținea aceste negocieri, chiar dacă ideea exista. Au apelat la Israel, la Naftali Bennett, și au apelat la Turcia, ca să fie mediatori ai negocierilor. Iar ei au spus: bine, vom fi mediatori, vom negocia, vom conveni asupra tuturor lucrurilor.

Și aceste negocieri au început să se desfășoare. Sigur, nu era ca Minsk-2, dar și acolo existau puncte, totul era formulat. Trebuia discutat fiecare punct, semnat, convenit. Zelenski participa la asta, țara lui participa, rușii participau, Putin participa, iar Putin chiar a retras atunci trupele de lângă Kiev.

Pe scurt, tema era: fără NATO, haideți să negociem totul. Președintele Biden îl trimite atunci pe Boris Johnson, iar acest Boris vine la Zelenski și îi spune: gata, oprește-te, nu semna nimic.

Dar de unde știm asta astăzi? De unde știm? Iată de unde știm: toți participanții la acele negocieri vorbesc deja deschis despre asta. Chiar și Naftali Bennett vorbește despre asta pe YouTube. Toți vorbesc deschis despre faptul că aceste negocieri au fost oprite. Turcia participa, Israelul participa, totul era foarte serios, dar Boris a distrus totul.

Era luna aprilie 2022. Iar apoi, când toate negocierile s-au dus pe apa sâmbetei, Lloyd Austin, secretarul american al apărării, este întrebat: care este scopul nostru în Ucraina, ce facem noi acolo, de fapt?

Iar el spune: noi vrem să slăbim Rusia. Vrem să slăbim foarte mult armata rusă, ca ea să nu mai poată face nimic nicăieri în lume, să fie slabă. Asta nu are nicio legătură cu ucrainenii, nici cu poporul ucrainean. Este un război geopolitic cu Rusia. Ei spuneau asta direct.

Pe Biden l-au întrebat același lucru: ce facem noi în Ucraina? Iar el spune: scopul nostru este schimbarea regimului în Rusia, înlăturarea lui Vladimir Putin. Această strategie, desigur, nu este deloc în folosul oamenilor simpli din Ucraina, pentru că ei sunt cei care încasează loviturile. Este o temă geopolitică a SUA, dar ucrainenii suferă.

Și, apropo, totul se întâmplă exact invers. Ei vor să slăbească Rusia. Dar economia Rusiei crește. Complexul militar-industrial al Rusiei crește. Și BRICS crește. BRICS crește foarte serios. Iar BRICS este o amenințare pentru dolarul american. Și America, pe fondul tuturor acestor lucruri, nu mai arată atât de tare și puternică precum arăta înainte.

De asemenea, popularitatea lui Putin în Rusia crește din cauza întregii mișcări. El nu a fost niciodată atât de popular în Rusia cum este acum. Și ceea ce este cel mai rău, din punctul de vedere al greșelii noastre politice, Rusia este acum în alianță cu China. Asta este un dezastru total pentru noi. Este foarte serios. Ei își dezvoltă cooperarea acolo.

Este un război prost, până la urmă. Este un război al alegerii. Da, a fost făcută o alegere. Eu nu îl justific pe Putin. Nu îl justific. Dar trebuie să înțelegem rolul nostru în provocarea acestui război. Și aici vreau să spun de ce este important faptul că sunteți candidat la președinție. Și că toți vă ascultă, iar dumneavoastră exprimați această opinie, ca noi să înțelegem ce se întâmplă de fapt.

Înțelegeți ce spune el? Este foarte important. După această informație, imaginea devine mai clară. Iar eu sunt implicat în complexul militar-industrial, am o afacere în producția de arme, o afacere mică, și toate acestea rezonează în mine, mă afectează foarte mult. Iar ceea ce ați povestit este un dezastru total. De aceea mă bucur că intrați în cursa prezidențială. Aveți mare nevoie de țara noastră, iar ceea ce spuneți este foarte, foarte important."

Robert F. Kennedy Jr.