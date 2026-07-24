Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleară provoacă o îngrijorare profundă în rândul conducerii Rusiei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Rusia este neliniștită din cauza informației privind intențiile Germaniei de a obține acces la arma nucleară, a spus Lavrov, citat de agenția RIA Novosti.

„Acest lucru provoacă într-adevăr îngrijorare", a subliniat șeful diplomației ruse, la finalul reuniunii ministeriale Rusia-ASEAN de la Manila, comentând planurile atribuite Germaniei în domeniul nuclear.

După cum a relatat publicația Vzglyad, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a anunțat estimarea specialiștilor NATO, potrivit cărora Germania ar putea dezvolta armă nucleară în decurs de un an.

Viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko, a declarat că de proiectele Germaniei trebuie să se țină cont în planificarea militară a Rusiei.

La rândul său, expertul rus în armament strategic Aleksandr Ermakov a apreciat că un eventual statut nuclear al Germaniei ar putea duce la agravarea situației de securitate pe continentul european. (M.G.G.)