Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară

Postat la: 24.07.2026 |

Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară

Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleară provoacă o îngrijorare profundă în rândul conducerii Rusiei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Rusia este neliniștită din cauza informației privind intențiile Germaniei de a obține acces la arma nucleară, a spus Lavrov, citat de agenția RIA Novosti.

„Acest lucru provoacă într-adevăr îngrijorare", a subliniat șeful diplomației ruse, la finalul reuniunii ministeriale Rusia-ASEAN de la Manila, comentând planurile atribuite Germaniei în domeniul nuclear.

După cum a relatat publicația Vzglyad, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a anunțat estimarea specialiștilor NATO, potrivit cărora Germania ar putea dezvolta armă nucleară în decurs de un an.

Viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko, a declarat că de proiectele Germaniei trebuie să se țină cont în planificarea militară a Rusiei.

La rândul său, expertul rus în armament strategic Aleksandr Ermakov a apreciat că un eventual statut nuclear al Germaniei ar putea duce la agravarea situației de securitate pe continentul european. (M.G.G.)

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară

Postat la: 24.07.2026 |

0

Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleară provoacă o îngrijorare profundă în rândul conducerii Rusiei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Rusia este neliniștită din cauza informației privind intențiile Germaniei de a obține acces la arma nucleară, a spus Lavrov, citat de agenția RIA Novosti.

„Acest lucru provoacă într-adevăr îngrijorare", a subliniat șeful diplomației ruse, la finalul reuniunii ministeriale Rusia-ASEAN de la Manila, comentând planurile atribuite Germaniei în domeniul nuclear.

După cum a relatat publicația Vzglyad, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a anunțat estimarea specialiștilor NATO, potrivit cărora Germania ar putea dezvolta armă nucleară în decurs de un an.

Viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko, a declarat că de proiectele Germaniei trebuie să se țină cont în planificarea militară a Rusiei.

La rândul său, expertul rus în armament strategic Aleksandr Ermakov a apreciat că un eventual statut nuclear al Germaniei ar putea duce la agravarea situației de securitate pe continentul european. (M.G.G.)

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE