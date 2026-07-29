Senatul SUA a confirmat un nou șef peste toate serviciile secrete americane: Jay Clayton devine unul dintre cei mai puternici oameni din America

Agențiile de informații din Statele Unite au un nou lider. Senatul american l-a confirmat pe Jay Clayton în funcția de director al Serviciului Național de Informații (DNI).

Clayton a fost validat cu 51 de voturi pentru și 47 împotrivă, succedându-i lui Bill Pulte, care a ocupat interimar funcția timp de 40 de zile. Potrivit analiștilor citați de CNN, Biroul Directorului Serviciului Național de Informații traversează cea mai dificilă perioadă din existența sa, atât din perspectiva autorității, cât și a influenței în cadrul aparatului de securitate al Statelor Unite.

Mai mulți actuali și foști oficiali susțin că instituția a fost afectată de reduceri succesive de personal, iar unele dintre atribuțiile sale au fost preluate, în practică, de alte structuri, în special de CIA. În acest context, mulți se întreabă dacă Jay Clayton va încerca să reconstruiască agenția sau doar va administra o structură aflată într-un proces lent de diminuare.

Deși funcția de director al Serviciului Național de Informații este cea mai înaltă din comunitatea americană de informații, influența reală pare să se fi mutat în ultimii ani către directorul CIA, John Ratcliffe. Acesta este considerat unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump în domeniul informațiilor și chiar persoana care l-a recomandat pe Jay Clayton pentru această funcție. Potrivit CNN, Ratcliffe a avut un rol important și în perioada în care Bill Pulte a condus interimar instituția, temperând unele dintre deciziile considerate prea radicale.

În timpul mandatului interimar al lui Bill Pulte au fost operate mai multe valuri de concedieri. Acesta a susținut că aproximativ 30% dintre angajații instituției au fost disponibilizați, însă aceste cifre nu au putut fi confirmate independent, iar senatorii democrați au acuzat lipsa de transparență privind amploarea restructurărilor. În același timp, există un consens politic că instituția devenise prea mare și prea birocratică, chiar dacă opiniile diferă în privința ritmului și modului în care au fost făcute reducerile.

Cine este Jay Clayton

Jay Clayton beneficiază de experiență juridică, fiind fost procuror federal pentru Districtul Sudic din New York și fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). La început, o parte dintre senatorii democrați au privit favorabil nominalizarea sa. Sprijinul s-a diminuat însă după audierile din Senat, când Clayton a evitat să răspundă direct dacă Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, limitându-se să spună că acesta a fost „certificat" în funcție. Declarația a alimentat temerile opoziției privind o posibilă politizare a serviciilor de informații. Cu toate acestea, unii lideri democrați au apreciat că numirea lui reprezintă o variantă mai bună decât menținerea lui Bill Pulte în funcția de director interimar.

Jay Clayton preia conducerea unei instituții afectate de plecări masive și de o morală scăzută în rândul angajaților. Foști și actuali oficiali citați de CNN afirmă că unele structuri-cheie, inclusiv Consiliul Național de Informații, funcționează cu personal insuficient, iar recrutarea de specialiști a devenit mult mai dificilă din cauza incertitudinii privind viitorul agenției. În aceste condiții, una dintre principalele provocări pentru noul director va fi să stabilească dacă instituția își va recăpăta rolul central în coordonarea comunității americane de informații sau dacă procesul de restrângere început în ultimele luni va continua.