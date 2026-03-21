Paradoxul războiului din Golf: SUA sunt în război cu Iranul, dar au ridicat sancțiunile pe petrol iranian
Postat la: 21.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
SUA au suspendat pentru 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol iranian pe mare, într-o încercare de a reduce prețurile la energie. Măsura adaugă aproximativ 140 de milioane de barili pe piețele globale, a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
Derogarea a fost publicată pe site-ul Departamentului Trezoreriei după închiderea pieței și va rămâne în vigoare până pe 19 aprilie. Petrolul iranian poate fi importat în SUA în baza acestei licențe atunci când este necesar pentru finalizarea unei vânzări sau livrări. SUA nu au importat în mod semnificativ petrol iranian de când Washingtonul a impus sancțiuni după revoluția din 1979.
Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 50% de la declanșarea atacurilor americano-israeliene pe 28 februarie. Petrolul Brent a depășit 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022. Casa Albă este îngrijorată că prețurile mari la energie vor afecta consumatorii americani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Republicanii speră să păstreze controlul asupra Congresului.
„În esență, vom folosi barilele iraniene împotriva Teheranului pentru a menține prețul scăzut în timp ce continuăm Operațiunea Epic Fury", a declarat Bessent. Măsura vizează în principal Asia, principalul cumpărător de petrol din Orientul Mijlociu. Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a declarat că aprovizionările ar putea ajunge în Asia în trei sau patru zile.
Rafinăriile chineze independente au fost principalii cumpărători de petrol iranian sancționat în ultimii ani. India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan și Turcia au fost cumpărători importanți înainte ca sancțiunile să fie reimpuse în 2018. Cuba, Coreea de Nord și Crimeea sunt excluse din licență.
Analiștii din domeniul energetic atrag atenția că relaxările repetate de sancțiuni ridică semne de întrebare. Brett Erickson, director general la Obsidian Risk Advisors, avertizează că eforturile administrației nu vor avea impact real cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă navelor. „Dacă am ajuns în punctul în care relaxăm sancțiunile împotriva țării cu care suntem în război, chiar rămânem fără opțiuni", a spus Erickson.
Bessent a precizat că Iranul va întâmpina dificultăți în a accesa veniturile generate de această măsură. Washingtonul va menține presiunea maximă asupra capacității Iranului de a accesa sistemul financiar internațional. Anterior, SUA au relaxat și sancțiunile asupra petrolului rusesc și au suspendat temporar legea maritimă Jones Act. A făcut asta să permită navelor străine să transporte combustibil între porturile americane.
