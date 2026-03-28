Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
Postat la: 28.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Alarmă în Pentagon, după apariția unui raport care scoate la iveală o problemă sensibilă: epuizarea accelerată a stocurilor de rachete de croazieră Tomahawk, una dintre armele-cheie ale arsenalului american.
Potrivit unor surse bine informate, în doar patru săptămâni de război cu Iran, Statele Unite au lansat peste 850 de astfel de rachete. Ritmul ridicat de utilizare a armamentului de precizie a stârnit îngrijorare în rândul oficialilor americani și a declanșat discuții interne privind necesitatea creșterii producției și redistribuirii stocurilor.
Rachetele Tomahawk, lansate de pe nave de suprafață și submarine ale US Navy, reprezintă de peste trei decenii un pilon esențial al loviturilor americane, fiind utilizate încă din timpul Războiul din Golf. Cu o rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri, acestea permit lovirea țintelor fără a expune piloții riscurilor din spațiul aerian ostil.
Problema este însă una de volum: producția anuală se ridică doar la câteva sute de unități, iar stocurile globale sunt limitate. În mod tradițional, Pentagonul nu face publice cifrele exacte ale arsenalului, dar presiunea actuală pare să fi schimbat dinamica internă.
Oficialii americani recunosc că se analizează inclusiv redistribuirea unor rachete din alte regiuni strategice, precum zona Indo-Pacifică, pentru a susține operațiunile din Orientul Mijlociu. În paralel, se caută soluții pentru accelerarea producției.
În interiorul Pentagonului, monitorizarea consumului de muniție a devenit o prioritate. Un oficial a descris stocurile din regiune drept „foarte mici", în timp ce altul a avertizat că, în lipsa unor măsuri rapide, acestea riscă să fie epuizate.
Reprezentanții oficiali încearcă însă să tempereze îngrijorările. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a evitat să ofere cifre concrete, dar a insistat că armata americană dispune de toate resursele necesare pentru a-și îndeplini misiunile „oricând și oriunde".
În același timp, acesta a acuzat presa că ar prezenta situația într-o lumină distorsionată, sugerând că accentul pus pe consumul de armament ar crea impresia falsă că Pentagonul nu și-ar putea susține operațiunile.
Estimările experților conturează însă o imagine mai nuanțată. Potrivit analistei Mackenzie Eaglen, înainte de lansarea operațiunii „Epic Fury", US Navy ar fi avut între 4.000 și 4.500 de rachete Tomahawk. Alte evaluări indică un nivel mai scăzut, în jur de 3.000, din cauza utilizării intense în conflicte recente din Iran, Yemen sau Nigeria.
La rândul său, analistul Mark Cancian, din cadrul Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, avertizează că lansarea a peste 800 de rachete ar putea reprezenta aproximativ un sfert din întregul arsenal al marinei americane.
Consecințele nu sunt doar imediate, ci și strategice: un astfel de consum creează vulnerabilități pentru eventuale operațiuni viitoare, în special în zone sensibile precum Pacificul de Vest.
Iar concluzia specialiștilor este una cât se poate de clară: refacerea acestor stocuri nu se va face peste noapte. Dimpotrivă, ar putea dura ani de zile până când arsenalul va reveni la nivelurile anterioare - un detaliu care schimbă semnificativ ecuația militară globală.
