AUR ar fi început „recrutări" de la PSD. Fostul secretar general Paul Stănescu ar fi fost ofertat cu o poziție importantă în conducerea formațiunii lui George Simion

Fostul secretar general al PSD Paul Stănescu ar fi fost ofertat de AUR, fiindu-i promisă inclusiv o poziție în conducerea formațiunii, afirmă surse politice.

Conform surselor citate, AUR i-ar fi propus fostului lider social-democrat o poziție similară celei deținute anterior în PSD, respectiv cea de secretar general.

Stănescu nu a putut fi contactat pentru comentarii pe acest subiect.

Paul Stănescu a pierdut funcția de secretar general al PSD, la Congresul din noiembrie 2025, în favoarea lui Claudiu Manda, preferat de președintele PSD Sorin Grindeanu în echipa sa de conducere.

De la acel moment, Stănescu, considerat o persoană foarte influentă în PSD, a intrat într-un con de umbră, pozițiile și aparițiile sale publice devenind tot mai rare.

Paul Stănescu a fost timp de două mandate președinte al Consiliului Județean Olt, iar acum se află la al treilea mandat de senator ales pe listele PSD. De asemenea, a fost vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale în guvernele Mihai Tudose și Viorica Dăncilă. Paul Stănescu a ocupat funcția de secretar general al PSD în perioada 2019-2025.

De-a lungul timpului, a fost asociat cu mai multe controverse, inclusiv anchete privind utilizarea fondurilor publice și afacerile unor membri ai familiei sale, dar și cu susținerea unor numiri în diverse funcții, inclusiv fostul ministru PSD al Agriculturii Florin Barbu fiind printre cei care au beneficiat de sprijinul său pentru obținerea portofoliului.