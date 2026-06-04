Motivul pentru care Nicușor Dan a decis să-l desemneze pe Eugen Tomac premier, deși nu are majoritate: Urmează 10 zile incandescente pe scena politică
Postat la: 04.06.2026 |
Președintele Nicușor Dan va ieși, în cursul zilei de joi, să anunțe premierul desemnat și aproape sigur acesta va fi Eugen Tomac. În ciuda negocierilor formale și informale din aceste zile, președintele Nicușor Dan nu a reușit să obțină o majoritate, dar chiar și așa îl va propune pe Eugen Tomac, motivul fiind acela că vrea să pună presiune asupra partidelor din Parlament.
Nicușor Dan vrea să exercite presiune asupra partidelor politice
Pentru Nicușor Dan ecuația politică este una extrem de complicată, cu fiecare partid având propriul său interes, motiv pentru care nu se poate obține o majoritate. Președintele va forța cu desemnarea lui Eugen Tomac și o face pentru că ulterior va pleca din țară, într-o vizită în Muntenegru, iar agenda va fi ocupată de temele de politică externă.
Din momentul desemnării, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să negocieze cu partidele din Parlament pentru obținerea unei majorități, dar nu este deloc exclus ca la finalul acestui interval președintele Nicușor Dan să-i ceară să-și depună mandatul. Va fi extrem de complicat pentru Eugen Tomac să obțină o majoritate în Parlament și asta nu doar pentru votul de învestitură, cât mai ales pentru viitor, atunci când premierul va avea nevoie de sprijinul Parlamentului.
Președintele Nicușor Dan va rămâne principalul negociator și după desemnarea premierului. El are de gând să negocieze cu partidele politice pentru componența Guvernului, portofoliile, numele miniștrilor sau programul de guvernare.
Poziția partidelor în negocieirle cu Nicușor Dan
Conform surselor noastre, în aceste zile, Nicușor Dan încearcă să obțină o susținere măcar din partea PSD și UDMR, ca să aibă o bază solidă de pornire. Deocamdată, PSD nu a promis "un cec în alb" pentru Eugen Tomac și așteaptă să văd componența Guvernului și programul de guvernare.
De asemenea, Nicușor Dan încearcă să obțină un sprijin din partea UDMR, dar nici Kelemen Hunor nu pare decis să ofere un "cec în alb", de aceea vor urma noi discuții cu președintele Nicușor Dan.
PNL și USR resping un guvern tehnocrat dacă la nivelul eșaloanelor doi și trei vor fi numiți oameni ai PSD. Social-democrații par cei mai flexibili față de tehnocrați, pe care i-ar vota cu condiția de a-și putea numi proprii oameni în eșalonul doi - secretari de stat, prefecți, subprefecți.
Se creionează primele nume de miniștri
Potrivit surselor politice, este deja creionată o listă de posibili miniștri tehnocrați pe care Tomac i-ar prezenta la negocieri: Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe, consilierul prezidențial Sorin Costreie la Educație, un arhitect cunoscut la Dezvoltare și un director de spital bucureștean la Sănătate.
Pentru portofolii precum Interne și Justiție încă se căutau soluții.
Ce spune Olguța Vasilescu, PSD, despre varianta Eugen Tomac premier
Întrebată despre scenariul în care președintele Nicușor Dan l-ar nominaliza pe liderul PMP, Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru, Olguța Vasilescu a evitat să ofere un răspuns tranșant. Totuși, aceasta a avut o apreciere pozitivă la adresa europarlamentarului.
„Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu este o persoană cu bun simț", a precizat Vasilescu.
Europarlamentarul Dan Barna spune că USR nu va vota un guvern girat de PSD
Întrebat despre posibilitatea susținerii unui Guvern condus de Eugen Tomac, nume vehiculat în ultimele zile pentru funcția de premier, Dan Barna a fost categoric.
„USR nu va susține nici un Guvern în care PSD rămâne creierul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea etică, morală, de nici un fel, de a o face", a afirmat eurodeputatul.
El a adăugat că menținerea actualei structuri administrative și a influenței PSD în instituțiile statului ar face imposibilă susținerea unui astfel de Executiv de către USR.
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