De la interviurile Digi la banii SAFE: Bolojan dă un contract de 196 milioane euro pentru Digi România S.A.
Postat la: 03.06.2026 |
Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat, marți, 2 iunie, includerea unui contract de 196 milioane de euro cu Digi România S.A. în lista achizițiilor finanțabile prin instrumentul european SAFE. Contractul vizează, potrivit comunicatului Executivului, „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM (un tip de inteligență artificială bazată pe învățarea profundă și pe volume uriașe de date) pentru securitate cibernetică", realizarea urmând să fie integrală în România.
Beneficiarul anunțat, Digi România, este compania din același grup cu Digi24 și Digi FM, platforme unde Ilie Bolojan a avut, în perioada mandatului de prim-ministru, apariții frecvente și interviuri mai degrabă favorabile. În plus, relația instituțională dintre administrația Bolojan de la Oradea și fostul RCS&RDS are o istorie mai veche, de la proiecte de infrastructură urbană până la colaborări pe energie și sponsorizări sportive.
Ce a anunțat Guvernul
Contractul cu Digi apare în lista achizițiilor de echipamente cu utilizare duală semnate înainte de 30 mai 2026. Guvernul precizează că România are alocată prin SAFE suma de 16,68 miliarde euro, din care 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, respectiv capetele de autostradă A7 și A8, iar restul pentru echipamente militare sau cu utilizare duală.
În aceeași listă cu proiectul Digi mai apar și alte contracte din zona cyber și comunicații: centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică, de 109,9 milioane euro, cu Logic Computer, platforme de comunicații pentru colaborare și prioritizarea traficului critic, în valoare de 13 milioane euro, și laboratoare mobile TEMPEST, de 1,5 milioane euro. Contractul Digi este însă cel mai mare din această zonă strict digitală/cyber, fiind evaluat la 196 milioane euro.
SAFE este instrumentul european creat pentru finanțarea accelerată a investițiilor în apărare și capabilități strategice. Comisia Europeană descrie SAFE ca un mecanism de împrumuturi de până la 150 miliarde euro, cu maturitate lungă și costuri avantajoase, destinat statelor membre pentru achiziții urgente în zona apărării și industriei europene de apărare. Consiliul UE arată că, în principiu, achizițiile trebuie făcute în comun de cel puțin două state, dar instrumentul permite temporar și achiziții realizate de un singur stat membru, pentru livrarea rapidă a unor capabilități considerate critice.
Prima problemă: puține detalii publice despre contract
Comunicatul Guvernului nu explică însă elemente importante, cum ar fi cine este beneficiarul instituțional direct al platformei, care a fost procedura de atribuire, câți ofertanți au existat, care este durata contractului, ce componente concrete intră în platforma LLM și ce garanții există privind controlul statului asupra datelor și tehnologiei.
În datele publice consultate anterior, apare o achiziție apropiată ca domeniu, dar care nu se suprapune perfect cu cea anunțată acum prin SAFE: o licitație SRI/CyberInt câștigată de asocierea Logic Computer - Digi România, pentru soluții de securitate cibernetică destinate mai multor instituții și entități cu infrastructuri IT&C critice. Profit.ro a scris că asocierea Logic Computer, lider, și Digi România a câștigat, ca unic ofertant, o licitație SRI estimată la 669,23 milioane lei fără TVA și atribuită la 668 milioane lei fără TVA, cu durată de 5 luni și cofinanțare prin PNRR.
Economica.net nota, în faza de licitație, că proiectul era finanțat prin PNRR și viza „furnizarea de echipamente hardware și software pentru dezvoltarea sistemului de securitate cibernetică" pentru 121 de instituții publice și private cu infrastructuri critice, cu o valoare estimată de aproximativ 796,38 milioane lei cu TVA, adică circa 162,5 milioane euro.
Contractul menționat acum de Guvern este diferit, fiind prezentat ca fiind cu Digi România S.A., are valoarea de 196 milioane euro și este descris ca o platformă integrată de tip LLM pentru securitate cibernetică. Contractul SRI este cu asocierea Logic Computer - Digi România, are o valoare mai mică și este legat explicit de PNRR.
De ce Digi ridică o problemă politică pentru Bolojan
Digi România este fosta RCS&RDS, companie fondată și dezvoltată în jurul grupului Digi, care deține și televiziunea Digi24 și postul Digi FM.
Ilie Bolojan are, la rândul său, o istorie lungă de relații instituționale cu compania din perioada în care a condus Primăria Oradea. În 2010, RCS&RDS a devenit sponsorul principal al echipei de polo CSM Oradea, echipa ajungând să poarte numele CSM Digi Oradea. Presa locală relata atunci și existența unei convenții prin care costurile convorbirilor telefonice ale municipalității erau suportate de RCS&RDS și se întorceau ca sponsorizare către clubul sportiv municipal.
În 2015, RCS&RDS a fost implicată într-un proiect de energie electrică la Oradea, prezentat chiar de Digi24 ca o premieră: Oradea urma să fie primul oraș din România cu două rețele de energie electrică, iar Primăria, ca partener RCS&RDS, urma să ofere terenuri pentru stații de transformare și distribuție. Bolojan declara atunci că principalul câștigător va fi cetățeanul și estima economii de cel puțin 1,1 milioane euro anual la bugetul local.
În 2016, tot Digi24 relata că RCS&RDS construise la Oradea o canalizație subterană de 154 de kilometri pentru îngroparea cablurilor, reprezentantul companiei susținând că Primăria Oradea „nu a cheltuit absolut deloc" cu proiectul, banii fiind suportați de RCS&RDS. eBihoreanul scria, la rândul său, că investiția a fost de 37,2 milioane lei, finanțată integral de companie.
Aceste episoade arată că Bolojan și Digi/RCS&RDS au avut, de-a lungul anilor, o relație instituțională consistentă la Oradea, pe proiecte vizibile și cu miză publică.
Aparițiile la Digi24 și Digi FM
Peste acest istoric local s-a suprapus, după intrarea lui Bolojan în prim-planul guvernării, o prezență frecventă în ecosistemul media Digi. Digi24 a anunțat mai multe interviuri cu premierul sau apariții „exclusive" ale acestuia: în septembrie 2025, noiembrie 2025, ianuarie 2026, martie 2026, aprilie 2026 și mai 2026.
Pe 27 mai 2026, Bolojan a fost și la Digi FM, la emisiunea „Audiența națională", interviu preluat și dezvoltat pe Digi24, unde a vorbit despre negocierile de la Cotroceni, salariile demnitarilor, companiile din energie și inclusiv despre teme personale.
În mod normal, faptul că un prim-ministru acordă interviuri unei televiziuni private nu este problematic. Devine însă discutabil atunci când aceeași companie-mamă apare, în paralel, ca beneficiar al unui contract strategic de aproape 200 milioane euro dintr-un program european de securitate, iar detaliile tehnice și procedurale ale contractului nu sunt explicate public.
Guvernul invocă securitatea cibernetică. Criticii văd o zonă gri
Pe fond, un proiect de tip LLM pentru securitate cibernetică poate avea o justificare strategică. Statele investesc tot mai mult în instrumente de inteligență artificială capabile să detecteze atacuri, să coreleze incidente, să analizeze volume mari de date și să sprijine reacția instituțiilor în crize cyber. Problema nu este, așadar, neapărat ideea tehnologică.
Problema este opacitatea. Cum s-a ajuns la Digi, dacă au existat competitori, ce rol exact are compania, cine controlează infrastructura, ce date vor fi procesate, ce garanții există că platforma nu devine dependentă de un singur furnizor privat și cum se separă relația comercială a statului cu Digi de influența publică a grupului media Digi?
În contextul unui premier care a construit în ultimii ani o imagine de reformator, auster și critic al clientelei politice, un contract de 196 milioane euro pentru o companie cu o prezență media favorabilă sau cel puțin foarte deschisă față de mesajele sale ne aruncă exact în tipul de zonă gri pe care Bolojan spunea că vrea să o elimine.
Andronic și Ciutacu atacă dur contractul
Criticile au venit rapid și din zona unor jurnaliști care l-au criticat constant pe Bolojan. Dan Andronic a scris pe Facebook, într-o postare cu un ton ironic, că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi „parcat" 196 de milioane de euro „direct în curtea" Digi România, compania-mamă a Digi24, Digi FM și Digi.ro. El a prezentat contractul ca pe o posibilă plată politică mascată sub forma unei investiții strategice și a afirmat că „nu trebuie să cenzurezi presa, trebuie doar să o faci parteneră de afaceri".
Victor Ciutacu a formulat acuzația și mai tăios, susținând că este vorba despre „196 milioane euro din SAFE pentru oficina de propagandă Digi" și comentând ironic că ar fi „cam scumpe interviurile dese cu Mesia Bolojan".
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