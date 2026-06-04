Udrea, analiză la cald după propunerea de premier: „Tomac îi scoate pe toți din rahat și e convenabil tuturor!"

Fostul ministru Elena Udrea a analizat propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, în persoana lui Eugen Tomac: „e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat", spune Udrea.

Ce a spus Udrea

„Cunoscătorii știau ca odată anunțat pe surse acest nume, el va fi și propunerea lui Nicușor Dan. Ca atunci când chiar numele lui Nicușor Dan a fost anunțat ca și posibil candidat la Președinție. Inocenții se minunau și se minunează, cum de a apărut aceasta variantă, Tomac?

Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor.

Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil.

Față de blocajul politic în care ne aflăm din momentul dărâmării guvernului Bolojan, soluția Tomac rezolvă problemele tuturor: ale lui Nicușor Dan, pentru ca își pune un om apropiat cu care va încerca o construcție politică pe care să se bazeze în viitoarele alegeri, cât timp USR-ul a trecut în spatele lui Bolojan, ale PSD-ului care nu reușea să formeze un guvern și deja era acuzat și de proprii susținători ca au creat o criză fără să aibă variantă la schimb de guvernare, a PNL-ului și USR-ului, care "s-au supi" pe PSD și au zis ca nu votează niciodată un guvern PSD-ist dar totuși nu pot să perpetueze această stare de haos din țară cu supărarea lor și le vine de minune acest pretext, cu "guvernul tehnocrat".

Deci, Eugen Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat.

Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România! Eu îi urez succes lui Eugen!", a declarat Elena Udrea.

Tomac, propus premier

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului. Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are "şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie".

"Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziţia de premier. E un moment important", a declarat preşedintele.