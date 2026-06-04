AUR se retrage din joc: George Simion anunță boicotarea votului pentru noul premier

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care îl reprezintă nu va vota un guvern condus de un premier tehnocrat.

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației... AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român. Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor", a declarat George Simion, pe Facebook.