Călin Georgescu, dus din nou cu duba la DIICOT. Ce s-a schimbat în a patra zi de percheziții informatice

Călin Georgescu este adus vineri dimineață, 9 octombrie, din Arestul Central la sediul DIICOT, pentru a patra zi consecutivă de percheziții informatice în dosarul în care este cercetat pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

De această dată, fostul candidat la alegerile prezidențiale a ajuns fără soția sa, Cristela Georgescu, care a participat la procedurile din zilele precedente. Joi, la ieșirea din sediul procurorilor, aceasta a contestat informațiile privind numărul dispozitivelor electronice verificate și a acuzat din nou o „uneltire îndelung planificată" împotriva soțului său.

Procurorii DIICOT continuă verificarea datelor informatice din dispozitivele ridicate în cadrul anchetei care îl vizează pe Călin Georgescu. Fostul candidat se află în arest preventiv, iar perchezițiile informatice au loc în prezența sa, în cadrul procedurilor judiciare. Este a patra zi consecutivă în care anchetatorii desfășoară aceste operațiuni.

La finalul celei de-a treia zile de percheziții informatice, Cristela Georgescu a făcut noi declarații în fața jurnaliștilor, contestând informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora anchetatorii ar fi verificat 27 de telefoane mobile și alte 63 de dispozitive și medii de stocare.

„În primul rând începem cu o dezmințire, pentru că am înțeles că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, stick-uri și hard disk-uri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri, de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe stick-uri pe care sunt, în principal, fotografiile copiilor noștri", a declarat Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat susține, astfel, că numărul dispozitivelor examinate în cadrul procedurilor la care a asistat este considerabil mai mic decât cel vehiculat public. Rămâne însă de clarificat dacă informațiile aflate în dispută se referă la totalul bunurilor ridicate de anchetatori sau la cele asupra cărora s-au efectuat efectiv percheziții informatice.

Cristela Georgescu a reluat și acuzațiile potrivit cărora dosarul ar reprezenta o acțiune premeditată împotriva soțului său. „De ieri situația nu s-a schimbat, avem de a face cu aceeași uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință", a afirmat aceasta.

Cristela Georgescu le-a transmis și un mesaj susținătorilor fostului candidat, declarând că își păstrează încrederea într-o soluție favorabilă acestuia. „Le transmit tuturor să nu se clintească, să nu se teamă, pentru că răul este nesustenabil și am încredere că o anchetă în care vom avea de a face cu o Justiție curată, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul, în care cred și pe care îl știu și anume: Călin nevinovat."