Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"

Călin Georgescu a făcut miercuri seară o serie de declarații controversate, susținând că există „forțe din Europa de Vest" care ar urmări eliminarea sa fizică. Georgescu a reluat și tema electorală, sugerând că alegerile ar trebui reluate.

Întrebat dacă ar acționa cu răzbunare în cazul revenirii în politică, Georgescu a spus: „Sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze pentru eliminarea mea fizică. Sunt așa de disperați, încât sunt capabili să facă așa ceva. Le transmit următorul mesaj: puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, o stare de spirit, o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu", a spus Călin Georgescu, la Metropola TV.

În același interviu realizat de Robert Turcescu, fostul candidat la președinția României a explicat cum anume vrea să redea totul poporului: „Ce înseamnă să ai o economie suverană? Toate resursele țării, toate bogățiile țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. (...) Administrate prin democrație participativă. Nu chemi poporul o dată la patru ani să îi dai ceva, ci îl chemi zilnic. Totul intră în proprietatea poporului român". Întrebat dacă o să se răzbune în cazul în care se va întoarce în politică, Georgescu a răspuns: „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat la Dumnezeu: 'Tată, iartă-i că nu știu ce fac!'. Și a câștigat iubirea. Asta-i tot".