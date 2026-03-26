Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Călin Georgescu a făcut miercuri seară o serie de declarații controversate, susținând că există „forțe din Europa de Vest" care ar urmări eliminarea sa fizică. Georgescu a reluat și tema electorală, sugerând că alegerile ar trebui reluate.
Întrebat dacă ar acționa cu răzbunare în cazul revenirii în politică, Georgescu a spus: „Sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze pentru eliminarea mea fizică. Sunt așa de disperați, încât sunt capabili să facă așa ceva. Le transmit următorul mesaj: puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, o stare de spirit, o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu", a spus Călin Georgescu, la Metropola TV.
În același interviu realizat de Robert Turcescu, fostul candidat la președinția României a explicat cum anume vrea să redea totul poporului: „Ce înseamnă să ai o economie suverană? Toate resursele țării, toate bogățiile țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. (...) Administrate prin democrație participativă. Nu chemi poporul o dată la patru ani să îi dai ceva, ci îl chemi zilnic. Totul intră în proprietatea poporului român". Întrebat dacă o să se răzbune în cazul în care se va întoarce în politică, Georgescu a răspuns: „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat la Dumnezeu: 'Tată, iartă-i că nu știu ce fac!'. Și a câștigat iubirea. Asta-i tot".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Parlamentul Romaniei a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru ...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
-
PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan
Liderii PSD fac primul pas spre indepartarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe pr ...
-
A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, in vederea dezbaterii publice, a anunțat, in dupa-amiaza ...
-
Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"
Uniunea Salvați Romania nu intenționeaza sa paraseasca actuala coaliție de guvernare, chiar daca PSD ar dori o schimbare ...
-
I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"
Filologul Adrian Papahagi intervine in controversa legata de faptul ca fiica lui Victor Ponta ar fi fost impiedicata sa ...
-
Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Da ...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
-
Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, dupa ședința conducerii PSD, in care Biroul Perma ...
-
Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Gura de oxigen pentru Romania, in prima luna a anului 2026. "Prima luna cu excedent bugetar din 2019: o noua confirmare ...
-
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse
Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorala Permanenta, Adrian Țuțuianu (PSD), arata ca instituți ...
-
Lista numirilor controversate. PSD cere USR să-l retragă pe pensionarul special numit în fruntea unei companii de stat, prieten al familiei ministrului Miruță
Lista numirilor controversate. PSD cere USR sa-l retraga pe pensionarul special numit in fruntea unei companii de stat, ...
-
Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"
Compania TAROM nu va renunta la cursele aeriene Bucuresti - Satu Mare, urmand ca totul sa mearga mai departe in actualel ...
-
Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor
CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat in atenția publica dupa ce au aparut date potrivit carora ac ...
-
Rareș Bogdan îi dă dreptate lui Donald Trump: „L-au condamnat cu ficatul, nu cu creierul!"
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a analizat ultima decizie a Curții Supreme a SUA in privința tarifelor, decizie care ...
-
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte
În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Balan din funcția de preșe ...
-
Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica
O doamna sau domnișoara POT pe numele ei de parlamentata Codruța-Maria Corcheș - cu toate ca era mai nimerit "Cruduța" - ...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu