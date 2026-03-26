Ce spune Mirabela Grădinaru despre controversa titlului de "Primă Doamnă" iscată în România după plecarea sa în SUA
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mirabela Grădinaru susține că implicarea sa civică va rămâne o constantă, indiferent de statutul oficial, afirmând că va continua proiectele în care crede, chiar dacă România nu are instituția Primei Doamne. Ea consideră că schimbarea reală vine prin implicarea fiecărui cetățean și își exprimă dorința ca voluntariatul să devină o practică obișnuită în societatea românească.
Întrebată dacă ar trebui ca România să aibă instituția Primei Doamne, Mirabela Grădinaru a răspuns: "Această decizie nu îmi aparține. Eu ce fac astăzi este o continuitate a ceea ce făceam și înainte ca domnul Nicușor Dan să devină președintele României. Dacă sunt cauze în care cred, mă implic. Vin cu idei, vin cu sugestii și ceea ce am spus de fiecare dată, România poate să crească, România poate să fie văzută la un alt nivel".
Partenera lui Nicușor Dan a mai precizat că România are nevoie de o schimbare și că aceasta se poate face prin implicarea fiecărui român. "Este nevoie de schimbare, dar aceste schimbări vin prin implicarea fiecăruia dintre noi. Pentru asta trebuie să ne implicăm. Am văzut că în State, voluntariatul face parte din viața fiecărui individ. Este văzut ca ceva normal. Aș vrea să trăiesc ziua în care voluntariatul va face parte din agenda fiecărui român. Atunci sunt convinsă că problemele vor fi mai puține. Când vom privi viața cu mai multă generozitate și recunoștință, va fi mai bine".
