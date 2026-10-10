Dacă nu mai e Maricel Păcuraru e Dan Voiculescu. Mogulul curtează foști membri ai AUR: Claudiu Târziu și Marius Lulea sunt în capul listei

Foști lideri din partidul AUR, precum Marius Lulea și Claudiu Târziu, rămași în conflict cu actuala conducere, s-au întâlnit de curând cu Dan Voiculescu la sediul Grivco din strada Gârlei. Mogulul media ar încerca să dezvolte o colaborare cu politicienii suveraniști și conservatori „anti-Simion". Asta după ce "suveranismul" era arondat la un alt mogul penal - Maricel Păcuraru.

Dan Voiculescu a avut permanent propriul vehicul politic. În 1991 a lansat Partidul Umanist Român (PUR), care în 2005 s-a transformat în Partidul Conservator (PC). Acest partid a fuzionat cu PLR - partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu și a format ALDE. După declinul și dispariția ALDE, Voiculescu a lansat PUSL - Partidul Umanist Social Liberal. De curând, PUSL a fost redenumit PUCL - Partidul Umanist Conservator Liberal, iar Claudiu Târziu, co-fondator AUR, a participat ca invitat de onoare la evenimentul lui Dan Voiculescu, din 9 octombrie.

Reuniunea a avut drept scop lansarea oficială a Platformei Conservator-Liberale. A fost adoptată o rezoluție prin care Dan Voiculescu a chemat „la unitate" diverse forțe politice și organizații civice de orientare conservatoare. Claudiu Târziu este considerat drept unul dintre conservatorii radicali din politica românească. Politicianul conduce formațiunea Acțiunea Conservatoare (ACT).

Marius Lulea a negat participarea la eveniment. Însă, el a recunoscut că s-a văzut cu Dan Voiculescu. Întâlnirea ar fi avut loc pe 7 octombrie. „Ieri mi-a solicitat o întâlnire. Este prima oară când mă văd cu dumnealui și, da, am fost astăzi. M-am văzut până acum, în viața politică, cu toți cei care au dorit să se vadă cu mine", a declarat Marius Lulea, pentru B1 TV. Fostul prim-vicepreședinte al AUR a transmis că nu este interesat de un alt proiect politic și că nu participă la construirea unei noi formațiuni.

În vârstă de 80 de ani, Dan Voiculescu a fost eliberat condiționat din închisoare în 2017, după ce a executat aproape trei ani dintr-o pedeapsă de zece ani, în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Mogulul media, creator al trustului Intact, este promovat pe platformele sale drept profesor universitar.

Voiculescu a absolvit ASE în 1982; în anii '90 a devenit doctor în economie și profesor universitar. După eliberarea din penitenciar, el a absolvit și Facultatea de Teologie Ortodoxă. În perioada regimului comunist, Dan Voiculescu a activat exclusiv în domeniul comerțului exterior, un sector strategic aflat sub controlul strict și direct al fostei Securități. Dan Voiculescu a cedat oficial acțiunile și afacerile familiei către fiicele sale.