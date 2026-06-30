George Simion: „Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan!"

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că începe demersurile de supendare a președintelui Nicușor Dan. „Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR", a spus Simion. „Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale!", a mai spus liderul AUR.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a lansat duminică seară noi acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit „ilegitim" și „un pericol real pentru statul român". Georgescu a invocat incidentele cu drone de la Galați și Constanța și a susținut că România ar fi aproape de a fi atrasă în războiul din Ucraina. „Drona de la Galați, de care nimeni nu mai vorbește. Drona de la Constanța, de care iarăși nimeni nu mai vorbește. Deci acest președinte ilegitim, este clar, are o înțelegere cu Zelenski (...) pentru a implica NATO în război prin intermediul României", a declarat Călin Georgescu.

El a mai afirmat că „serviciile militare americane cunosc această situație" și că „vor apărea dovezi". „Vedeți, drona de la Constanța aparținea armatei ucrainene. Era ucraineană pur și simplu. În primul rând era nevoie imediat de o reacție diplomatică rapidă, categorică și decisivă. Nu te joci cu așa ceva", a spus Georgescu. Întrebat dacă sugerează existența unei înțelegeri cu persoane din statul român, Georgescu a răspuns: „Eu ce am avut de spus, am spus. Completez. Acesta era scenariul perfect pentru Zelenski de a implica NATO în război".

Călin Georgescu a cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. „Acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea cetățenilor ei. Și de aceea am cerut Parlamentului să înceapă o procedură de suspendare cât timp mai avem o națiune", a spus Georgescu.

Ce spune Constituția

„Art. 95 - Suspendarea din funcţie

(1) In cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.

(2) Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui.

(3) Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui", prevede Constituția României.