Rareș Bogdan le cere colegilor din PNL să-l oprească pe Ilie Bolojan și să voteze guvernul lui Luca Niculescu
Postat la: 06.10.2026 |
Se adâncește conflictul intern din PNL, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Rareș Bogdan le cere liberalilor să blocheze ceea ce numește „cruciada" lui Ilie Bolojan și să susțină formarea unui guvern politic, avertizând că alegerile anticipate ar amplifica instabilitatea politică și economică.
„Deci atâta timp cât PNL continuă să rămână ancorat în acest blocaj care a dus la o situație nedorită în ultimele cinci luni, nu cred că este productiv și mă aștept să existe între colegii mei din PNL suficienți oameni raționali, suficienți oameni care să-l oprească din această cruciadă pe domnul Ilie Bolojan și pe cei din jurul domniei sale, să înțeleagă că ajunge, s-a terminat, e prea mult deja. E mult, prea mult deja, România are nevoie de un guvern valid", a declarat Rareș Bogdan, care l-a descris pe Luca Niculescu ca pe un om al dialogului.
„Astăzi avem un prim-ministru desemnat, domnul Luca Niculescu, un om care știe foarte bine cu ce se mănâncă Europa și ce înseamnă diplomația reprezentativă pentru această țară. Un om decent, un om care este un om al dialogului, nu un om care este încăpățânat, frustrat și fără nici o apetență spre dialog", spune europarlamentarul. Totodată, Rareș Bogdan îi cere lui Luca Niculescu să discute cu toate taberele, inclusiv cu PSD și UDMR.
„Sper să aibă maturitatea, eleganța, decența și să fie extrem de constructiv în discuțiile atât cu noi, cei din Platforma Conservatoare din PNL, cât și cu cei din PSD, din UDMR și toți cei care înțeleg până la urmă, inclusiv din colegii mei din PNL, care până mai ieri sau până astăzi îl adulau pe domnul Bolojan", a adăugat politicianul. Acesta respinge varianta unui guvern de tehnocrați.
„Nu cred într-un guvern tehnocrat, nu cred că miniștrii tehnocrați au reușit să treacă prin Parlamentul României și au reușit să facă față provocărilor pe care le avem. Cred că trebuie un guvern politic, cu miniștri politici, provenind din partidele pro-europene, pro-euroatlantice, oameni care să înțeleagă momentul prin care trece România și să fie cât se poate de maturi în acest demers."
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