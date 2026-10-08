Rareș Bogdan s-a dus să se roage la Sf Paraschieva după audierea la DNA. Cum explică apariția sa în dosarul Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a făcut primele declarații după audierea de joi de la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Liberalul, audiat în calitate de martor, a explicat că a fost chemat de procurori după ce numele său a fost menționat în dosar și a confirmat că a discutat cu Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui. Rareș Bogdan susține că discuția a vizat o situație prezentată drept un posibil abuz al unor instituții și că întâlnirea a durat aproximativ 20-30 de minute.

„Am fost, la un moment dat, numit, mă rog, menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat, în care am dat câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea. Am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar.

Acum mergem la Sfânta Parascheva.

Cum am ajuns să fiu menționat? Eu am stat de vorbă, de-a lungul timpului, fiind în PNL ani și ani de zile, în funcții publice, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni. Și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus... Păi treaba... omul a fost corect și a spus asta, a menționat. Nu, l-am chemat pentru că trebuia să ajung la aeroport. N-am mai ajuns la... Nu-i așa bună circulația ca la voi, la Iași, la București. N-am mai ajuns la sediu și eu mă grăbeam. Am stat 20-30 de minute de vorbă. Mai mulți m-au rugat să ne aplecăm. Eu sunt și în Comisia de Petiții a Parlamentului European și am foarte multe cazuri, nu de genul ăsta, de diverse situații, presupuse abuzuri sau situații speciale cu românii din interior. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis: «Ok, nu prea mă pricep eu la ouă și pui», dar am ascultat ce mi s-a spus. Explicații n-aveam, pentru că nu mă pricepeam, nu mă pricep la asta. Pentru mine era o singură firmă pe care o cunoșteam în tot ce înseamnă piață. Asta era firma domnului Popa, Transavia de la Alba, altceva nu știam. Era strict ca să ascult o situație de posibil abuz al unor instituții. Am zis: «Dom'le, e prea complicat cazul, nu știu ce-i acolo, faceți-vă treaba»", a declarat Rareș Bogdan la ieșirea de la DNA Iași.

Rareș Bogdan, audiat ca martor în dosarul Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL a ajuns joi, în jurul orei 13.00, la sediul DNA Iași. Rareș Bogdan a venit cu un taxi, iar înainte de a intra la audieri le-a spus jurnaliștilor că intenționează să meargă ulterior la moaștele Sfintei Parascheva.

Europarlamentarul a fost citat în dosarul în care procurorii investighează presupusele demersuri făcute de Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Și Ilie Bolojan a fost audiat în dosar

Audierea lui Rareș Bogdan vine la câteva zile după ce și Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, tot în calitate de martor, în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos.

Potrivit Guvernului, audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri.

Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui apelând la persoane cu influență politică și administrativă. În dosar sunt cercetate și alte persoane, printre care fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.