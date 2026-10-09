Robert Turcescu lansează în format electronic volumul „Până la capăt”, un e-book de 150 de pagini cuprinzând dialoguri în premieră cu Călin Georgescu

Volumul „Până la capăt. Călin Georgescu, în dialog cu Robert Turcescu” este disponibil, începând de astăzi, în format electronic, pe site-ul turcescu.ro.

“Am decis să lansez acum varianta e-book a acestei cărți, în condițiile în care evenimentele din ultimele săptămâni ne-au obligat să amânăm planurile pe care le aveam pentru lansarea volumului în format fizic.

Pe 24 septembrie era programată o emisiune pe care urma să o realizez cu domnul Călin Georgescu la Metropola TV. Trei zile mai târziu, pe 27 septembrie, ar fi trebuit să dăm startul unui turneu de lansare a cărții în mai multe orașe importante din România. Prima oprire era programată la Iași, urmând să ajungem apoi la Constanța, Cluj, Sibiu, Vaslui, Pitești, Ploiești și Timișoara.

Din păcate, reținerea domnului Călin Georgescu, în data de 21 septembrie, pentru 24 de ore, a oprit acest proiect. În aceste condiții, turneul de lansare nu a mai putut avea loc.

Nu am abandonat însă ideea întâlnirilor cu cititorii. Sunt convins că, atunci când situația domnului Călin Georgescu va permite, și sper să se întâmple cât mai curând, vom putea relua proiectul lansării cărții în format fizic și vom ajunge în orașele în care ne propuseserăm să ne întâlnim cu cititorii.

Până atunci, am considerat însă că este important ca volumul să poată fi citit, iar dialogurile cuprinse în el să ajungă la cei interesați, mai ales că sunt dialoguri în premieră despre teme de maximă importanță. De aceea, am ales să pun cartea la dispoziția publicului în format electronic.

Volumul „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu” poate fi găsit pe turcescu.ro. Turneul de lansare s-a amânat. Cartea, însă, poate fi citită de acum”.