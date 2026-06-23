"Furtuna" Mbappe la Campionatul Mondial. Cum s-a încheiat Franța - Irak, meci întrerupt două ore din cauza vremii

Selecționata Franței s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 (1-0), luni, pe Philadelphia Stadium, într-un meci din Grupa I a turneului final din Statele Unite, Mexic și Canada.

Vicecampioana mondială s-a impus lejer, într-un meci în care repriza secundă a fost amânată cu aproape două ore din cauza unei furtuni.

Starul Kylian Mbappe a reușit o dublă (14, 54) și a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose și la două lungimi de noul lider, argentinianul Lionel Messi. Tabela a fost completată de Ousmane Dembele (66).

La selecția sa cu numărul 100 pentru ''Les Bleus'', Mbappe a început în forță, dar la prima sa oportunitate (8) a șutat pe lângă poartă din careu.

În min. 14, starul lui Real Madrid a deschis scorul cu un șut în diagonală cu stângul din marginea careului.

Mbappe a mai avut o ocazie mare, în min. 42, dar a fost deposedat in extremis de Hussein Ali la 6 metri.

Jocul nu s-a reluat după pauza obișnuită, întreruperea fiind de încă 1 h 50 min din cauza ploii torențiale și a alertei de furtună. Meciul a fost suspendat în conformitate cu legislația americană, care prevede ca toate evenimentele în aer liber port fi întrerupte sau amânate dacă pe rază de 13 km sunt detectate fulgere.

La reluare, Zaid Tahseen a făcut o gafă de proporții (54), pasând greșit la repunerea mingii din careul mic, Dembele a recuperat, iar Mbappe a marcat al 12-lea său gol în ultimele 12 meciuri ale echipei antrenate de Didier Deschamps.

Olise a fost aproape să își treacă și el numele pe lista marcatorilor, dar șutul său cu boltă a lovit transversala.

Dembele a trimis un șut bun la colțul lung (59), portarul irakian a respins, iar Rabiot a reluat cu capul pe lângă poartă.

În min. 66, Dembele a fost angajat în careu de Olise și a ridicat scorul la unul de forfait pentru Franța.

Irakienii au ieșit mai mult la joc și au avut două șuturi care nu i-au dat emoții prea mari lui Maignan, expediate de Rebin Solaka (74) și Al-Hamadi (75).

În min. 80, Mbappe a părut ținut de Sher în careu, dar arbitrul nu a acordat penalty, în ciuda protestelor căpitanului echipei Franței. Mbappe a mai avut o ocazie bună de a marcat (90), dar a șutat pe lângă poartă din colțul careului mic.

După 3-1 cu Senegalul și 3-0 cu Irakul, Franța se va bate cu Norvegia pentru câștigarea grupei, pe 26 iunie.

Irakul va înfrunta Senegalul pe 26 iunie pentru evitarea ultimului loc în grupă.