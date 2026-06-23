Haaland continuă show-ul la Cupa Mondială. Norvegia s-a calificat în faza eliminatorie după un meci spectaculos cu Senegal

Norvegia a devenit una dintre primele echipe calificate în faza eliminatorie a Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 3-2 obținută în fața Senegalului, într-un meci în care Erling Haaland a fost din nou omul decisiv, transmite MEDIAFAX.

Atacantul norvegian a marcat de două ori și a ajuns la al doilea meci consecutiv cu dublă la turneul final, confirmând forma excelentă pe care o traversează. După succesul cu Irak din prima etapă, Norvegia a ajuns la șase puncte și și-a asigurat prezența în șaisprezecimile de finală ale competiției, transmite The Guardian.

Scorul a fost deschis de Marcus Holmgren Pedersen în minutul 43, după o eroare a defensivei senegaleze. La scurt timp după pauză, Haaland a majorat avantajul nordicilor, profitând de o pasă excelentă venită de la Martin Ødegaard.

Senegalul a revenit rapid în joc prin Ismaïla Sarr, care a redus diferența în minutul 53, însă răspunsul Norvegiei nu s-a lăsat așteptat. Cinci minute mai târziu, Haaland a punctat din nou și a restabilit avantajul de două goluri al echipei sale.

Senegalul a forțat pe final

Africanii au forțat pe final și au reușit să înscrie încă o dată prin Sarr, în prelungiri, însă nu au mai avut timp pentru egalare. Cu cele două reușite, Haaland și-a prelungit seria impresionantă pentru naționala Norvegiei. Atacantul are acum 24 de goluri în ultimele 12 meciuri oficiale ale reprezentativei și a ajuns la 59 de goluri în 52 de selecții.

Clasament în grupa I CM 2026.

În clasamentul Grupei I, Norvegia și Franța au câte șase puncte după primele două etape. Francezii ocupă primul loc datorită golaverajului superior, iar confruntarea directă dintre cele două echipe, programată vineri la Boston, va decide câștigătoarea grupei. De partea cealaltă, Senegalul este aproape de eliminare și are nevoie de un rezultat favorabil în ultimul meci cu Irakul pentru a mai spera la calificare.