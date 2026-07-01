Promisiunea făcută de NASA, dacă SUA va câștiga Campionatul Mondial: ce vor trimite pe lună
Postat la: 01.07.2026 |
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a promis că va trimite o minge pe Lună dacă Statele Unite câștigă Cupa Mondială.
„Hai, echipa SUA, fă-o!", administratorul NASA, Jared Isaacman, a încurajat marți echipa americană a Cupei Mondiale, promițând că va trimite o minge a Cupei Mondiale pe Lună dacă va câștiga.
În timpul turneului, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada, agenția spațială americană a trimis deja o minge FIFA către Stația Spațială Internațională (ISS).
Dar dacă americanii vor câștiga, NASA va marca ocazia trimițând un alt balon mult mai departe, pe Lună, a declarat Jared Isaacman, administratorul agenției, la un eveniment organizat marți. Balonul va fi transportat printre instrumente științifice de către un robot, ca parte a planului SUA de a construi o bază pe suprafața lunară în următorii ani.
„E destul de ușor și cred că ne vom descurca cu acest volum, așa că totul depinde de echipa națională masculină de fotbal", a fost de acord Carlos Garcia-Galan, șeful bazei lunare de la NASA. Apoi, către cei implicați, a adăugat: „Ei bine, mult succes!"
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