Administratorul NASA, Jared Isaacman, a promis că va trimite o minge pe Lună dacă Statele Unite câștigă Cupa Mondială.

„Hai, echipa SUA, fă-o!", administratorul NASA, Jared Isaacman, a încurajat marți echipa americană a Cupei Mondiale, promițând că va trimite o minge a Cupei Mondiale pe Lună dacă va câștiga.

În timpul turneului, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada, agenția spațială americană a trimis deja o minge FIFA către Stația Spațială Internațională (ISS).

Dar dacă americanii vor câștiga, NASA va marca ocazia trimițând un alt balon mult mai departe, pe Lună, a declarat Jared Isaacman, administratorul agenției, la un eveniment organizat marți. Balonul va fi transportat printre instrumente științifice de către un robot, ca parte a planului SUA de a construi o bază pe suprafața lunară în următorii ani.

„E destul de ușor și cred că ne vom descurca cu acest volum, așa că totul depinde de echipa națională masculină de fotbal", a fost de acord Carlos Garcia-Galan, șeful bazei lunare de la NASA. Apoi, către cei implicați, a adăugat: „Ei bine, mult succes!"