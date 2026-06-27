Terenul de fotbal al fratelui lui Răzvan Burleanu, focar de scandal împotriva unui întreg cartier din Focșani

Ne-a scris la redacție cetățeanul Cătălin Stegărescu care reclamă incidente grave, scandaluri repetate, consum de alcool la terenul pe care-l deține într-un cartier din Focșani, fratele lui Răzavan Burleanu șeful FRF. Autoritățile abilitate să ia măsuri care să restabilească ordinea publică din Vrancea, se fac că plouă de circa 12 luni de zile. Dealtfel noi am semnalat aceste incidente încă de la începutul anului.

"Numele meu este Stegărescu Cătălin George, locuiesc în Focșani, pe strada Cpt. Valter Mărăcineanu nr. 11, iar de aproape 12 luni de zile semnalez autorităților locale o problemă gravă de poluare fonică și tulburare a ordinii publice generată de terenul de minifotbal al SC FAN HATTRICK SRL, amplasat la câțiva metri de locuința mea.

În tot acest timp, instituțiile statului - DSP Vrancea, Garda de Mediu și Primăria Focșani - au refuzat să aplice legea.

Dacă aceste instituții și-ar fi îndeplinit atribuțiile, situațiile pe care le trăim nu s-ar fi repetat.

Nu mai deprate joi, 25.06.2026 între orele 18:30 și 22:30, pe terenul respectiv s-a desfășurat un eveniment sportiv organizat în avans de Penitenciarul Vrancea, pentru celebrarea Zilei Penitenciarelor (29 iunie). Evenimentul este confirmat de diploma și trofeul oficial acordate pentru „Cupa 29 Iunie - Ziua Polițiștilor de Penitenciare", care ar trebui să reprezinte imaginea oficială, disciplinată și demnă a instituției.

Dar realitatea din teren a fost exact opusul imaginii promovate:

•⁠ ⁠strigate puternice,

•⁠ ⁠fluierături,

•⁠ ⁠injurii și cuvinte obscene,

•⁠ ⁠comportament specific galeriilor sportive,

•⁠ ⁠lovituri puternice în minge,

•⁠ ⁠iar după meci: țipete, aplauze și consum de alcool.

Evenimentul s-a desfășurat în aer liber, într-o zonă strict rezidențială. Dețin înregistrări audio-video care confirmă toate aceste aspecte. Tulburarea ordinii publice a continuat după ora 22:30. Deși legea prevede liniște după ora 22:00, evenimentul nu s-a încheiat.

Între 22:30 și 24:00, participanții au continuat cu:

•⁠ ⁠tipete,

•⁠ ⁠aplauze,

•⁠ ⁠zgomote puternice,

•⁠ ⁠rularea autovehiculelor pe un suport moale din piatră necompactată, producând zgomot și vibrații suplimentare. Este inadmisibil ca o instituție a statului să genereze un asemenea haos într-o zonă de locuit.

În tot acest timp, familia mea - inclusiv doi copii minori - a fost nevoită să stea:

•⁠ ⁠închisă în casă,

•⁠ ⁠cu geamurile închise,

•⁠ ⁠la aproximativ 30°C,

pentru a nu fi expusă la limbajul vulgar și comportamentul antisocial.

Este revoltător ca o instituție publică, care ar trebui să promoveze ordine, disciplină și respect, să se manifeste într-un mod pe care „nici persoanele aflate în detenție nu l-ar fi adoptat".

Ce fac instituțiile statului?

DSP Vrancea

•⁠ ⁠invocă faptul că nu are aparatură de măsurare a zgomotelor,

•⁠ ⁠acceptă măsurători plătite de operator,

•⁠ ⁠nu verifică realitatea din teren.

Garda de Mediu

•⁠ ⁠spune că nu are competență,

•⁠ ⁠deși legea îi obligă să verifice.

Instituțiile pasează responsabilitatea una către alta, iar cetățenii sunt lăsați fără protecție.

Solicit ca instituțiile statului să își îndeplinească atribuțiile legale și să protejeze locuitorii din zonă împotriva:

•⁠ ⁠poluării fonice,

•⁠ ⁠comportamentului antisocial,

•⁠ ⁠tulburării ordinii publice,

•⁠ ⁠expunerii minorilor la limbaj vulgar.

Nu cer decât respectarea legii și dreptul familiei mele la liniște, sănătate și demnitate." (M.G.G.)