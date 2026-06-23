Surpriză după victoria Argentinei: Barcelona primește semnalul mult dorit din partea atacantului "pumelor"

Victoria Argentinei în fața Austriei, scor 2-0, a fost marcată de nouă performanță reușită de Lionel Messi, însă declarațiile făcute după meci de Julián Alvarez au atras la rândul lor atenția și au stârnit reacții puternice în fotbalul spaniol.

Atacantul argentinian a lăsat să se înțeleagă faptul că este deschis unei schimbări de club după încheierea Campionatului Mondial, dezvăluind că a purtat deja discuții cu oficialii de la Atletico Madrid.

Întrebat despre viitorul său, Alvarez nu a evitat subiectul și a transmis un mesaj clar privind situația sa contractuală.

„Nu este momentul să vorbesc despre asta, dar nici nu mă pot ascunde, încerc să fiu o persoană onestă. Am vorbit cu conducerea lui Atletico Madrid și cred că cel mai bine pentru toată lumea ar fi un transfer. Vreau să-mi îndeplinesc visul", a declarat Julián Alvarez.

Barcelona rămâne principala opțiune

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, destinația preferată a atacantului ar fi Barcelona. În ultimele săptămâni au existat mai multe tentative pentru transferul său, însă fără succes.

Conform acelorași surse, Real Madrid ar fi oferit 150 de milioane de euro pentru internaționalul argentinian, însă propunerea a fost refuzată de Atletico Madrid.

Conducerea clubului madrilen nu este dispusă să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului și ar fi transmis că singura variantă pentru realizarea transferului rămâne activarea clauzei de reziliere, stabilită la 500 de milioane de euro.

Și Barcelona ar fi făcut o primă încercare, cu o ofertă de 90 de milioane de euro plus alte 10 milioane sub formă de bonusuri, însă răspunsul a fost negativ. Presa din Spania susține că gruparea catalană pregătește o nouă propunere, estimată la aproximativ 120 de milioane de euro, după încheierea turneului final.

Transferat de Atletico Madrid pentru a deveni unul dintre liderii echipei, Julian Alvarez a adunat până acum 106 apariții în tricoul formației din capitala Spaniei, reușind 49 de goluri și 17 pase decisive.