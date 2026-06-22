Meci de infarct: Conduși cu 1 la 0, egiptenii au revenit și au câștigat cu 3-1 cu Noua Zeelandă

Startul partideia de la Vancouver i-a avut în prim-plan pe neozeelandezi, care au ratat în minutul 7, prin Singh - şut pe lângă poartă, şi în minutul 14 - Shobeir a respins şutul expediat de Just, înainte să deschidă scorul, un minut mai târziu.

Payne a executat un corner şi Finn Surman a înscris cu o lovitură de cap. Egiptenii au replicat prin Marmoush, al cărui şut din marginea careului a fost reţinut cu dificultate de Crocombe, în minutul 27, iar Salah a ratat de puţin ţinta opt minute mai târziu, din lovitură liberă.

Tot Salah nu l-a putut învinge pe Crocombe în startul reprizei secunde, în timp ce portarul Shobeir a salvat excelent la capul lui McCowatt, în minutul 52.

Elevii lui Hossam Hassan au egalat în minutul 58, când Ziko a înscris cu capul, şi au trecut în avantaj odată cu golul lui Salah, din minutul 68, cu assistul lui Ziko.

Egiptenii au închis tabela în minutul 82, când Salah a executat un corner şi Trezeguet a marcat cu capul, din careu, la colţul scurt, stabilind scorul final, Noua Zeelandă - Egipt 1-3, nu înainte ca Zizo să se încurce în driblinguri, în al doilea minut al prelungirilor, şi să rateze un gol ca şi făcut. A fost prima victorie a naţionalei faraonilor la un turneu final de Cupă Mondială.

Egipt conduce în grupa G, cu 4 puncte, urmat de Iran, cu 2 puncte, Belgia, cu 2 puncte, şi Noua Zeelandă, cu un singur punct.

NOUA ZEELANDĂ: Crocombe - Tim Payne (Bindon 85), Surman, Boxall , Cacace (Randall 76) - Joe Bell, Stamenic - McCowatt (B. Old 66), S. Singh (R. Thomas 76), E. Just (De Vries 85) - Chris Wood. SELECŢIONER: Darren Bazeley

EGIPT: Shobeir - M. Hany, Y. Ibrahim, H. Fathy (Rabia 41), Aboul-Fetouh - M. Attia, Lasheen - Ziko (Abdelkarim 76), Salah (Abdelmaquid 84), Ashour (Zizo 84) - Marmoush (Mahmoud Trezeguet 76). SELECŢIONER: Hossam Hassan

Cartonaşe galbene: S. Singh 20, McCowatt 34 / Lasheen 17

Arbitru: Omar Mohamed Ali Ali (Emiratele Arabe Unite)