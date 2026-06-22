Un egal cât o victorie. Iranienii rezistă la Campionatul Mondial

Echipa naţională a Belgiei a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu echipa naţională a Iranului, în grupa G a Cupei Mondiale.

Belgienii au controlat categoric meciul de la Los Angeles, cu Iran, având, până la eliminare, o posesie de 77 la sută, plus 17 şuturi la poarta asiaticilor. Însă dominarea "dracilor roşii" a fost una stearpă, dovedită şi de lipsa ocaziilor mari în prima parte a meciului. De Bruyne a şutat pe lângă poartă, în minutul 7, iar Tielemans i-a urmat exemplul în minutul 22. Iranienii au trimis mingea în plasă în minutul 24, prin Taremi, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Salemaekers a şutat şi el pe lângă poartă, în minutul 51, pentru ca portarul belgian Courtois să scoată şutul puternic al lui Taremi, din minutul 53.

La cealaltă poartă, goalkeeperul Beiranvand a intervenit extraordinar la şutul lui De Cuyper, în minutul 59. Belgienii au rămas în zece din minutul 66, când fundaşul de 23 de ani al lui Lille, Ngoy, a greşit flagrant şi l-a faultat pe Taremi din postura de ultim apărător, fiind eliminat. Portarul Beiranvand a mai intervenit excelent în minutul 86, la şutul din careu al lui De Cuyper, şi Belgia - Iran s-a încheiat 0-0, al treilea meci egal din tot atâtea înfruntări consumate în grupa G.

BELGIA: Courtois - Meunier (Castagne 58), Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin (Vanaken 58), Tielemans - Saelemaekers (Lukebakio 58), De Bruyne (M. Fernandez Pardo 87), Trossard - Lukaku (Theate 73). SELECŢIONER: Rudi Garcia

IRAN: Beiranvand - Hardani (Jahanbakhsh 46), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (Torabi 66) - Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou 78), Ezatolahi (Hosseinzadeh 85), Mohebi (Mohammadi 66) - Taremi. SELECŢIONER: Amir Ghalenoei

Cartonaşe galbene: Lukaku 3 / Ezatolahi 33

Cartonaş roşu: Nathan Ngoy (Belgia) min. 66

Arbitru: Dario Herrera (Argentina)