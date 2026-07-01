1 euro se vinde cu peste 5,3 lei. Cât de mult s-ar putea deprecia moneda națională dacă România intră în „junk"

Leul românesc e tot mai slab în raport cu moneda euro. La unele case de schimb, un euro se vinde cu peste 5,3 lei. Șefii băncilor din România și analiștii sunt mai degrabă pesimiști în legătură cu ceea ce ar putea urma în 2026 și 2027. Anul trecut, leul s-a depreciat cu 2,3% în raport cu moneda euro, amintește BNR.

„Pe ansamblul anului 2025, leul s-a depreciat cu 2,3 la sută față de euro - pe baza valorilor medii ale cursului de schimb din decembrie 2025 față de aceeași lună a anului anterior. În contextul revizuirilor succesive ale așteptărilor investitorilor privind perspectiva ratei dobânzii Fed, dar și pe fondul demersurilor interne legate de configurarea și adoptarea măsurilor vizând realizarea consolidării fiscale, cursul de schimb leu/euro a avut o evoluție relativ fluctuantă în trimestrul III, pentru ca în ultimele luni ale anului să se stabilizeze pe un palier ușor mai ridicat", a transmis instituția condusă de către Mugur Isărescu.

Între timp, cursul de schimb și-a reluat creșterea ușoară. Ultima cotație, în data de 30 iunie 2026, a monedei euro a fost de 5,2438 lei. Estimările BCR arată că deprecierea leului a depășit deja 2% în 2026. Totuși previziunile stricte pe curs sunt de 5.26 lei pentru un euro la sfârșitul trimestrului trei din 2026, de 5.27 lei la sfârșitul anului, tot de 5.27 lei la finalul primului trimestru din 2027 și de 5.30 lei la sfârșitul semestrului unu din 2027.

De asemenea, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CFA România la finalul lunii mai, respondenții se așteaptă la un curs de 5,28 lei peste șase luni și de 5,35 lei pentru un euro peste 12 luni.

Însă, băncile comerciale din România vând majoritar euro cu 5,30 lei (Intesa SanPaolo, CEC Bank și Nexet bank) sau peste acest nivel: 5,3050 la Libra Bank, 5,3090 la Pro Credit Bank, 5,310 la UniCredit Bank, 5,3190 lei la BCR, 5,3240 la BRD, 5,3270 la Patria Bank, 5,3300 la Banca Transilvania și 5,3480 lei la ING Bank, informează Economica.

Singura banca la care se găsește euro sub 5,3 lei este Exim Banca Românească - un euro se vinde cu 5,2915 lei. La casele de schimb valutar independente, cursul de vânzare al euro este mult mai apropiat de cursul BNR - toate vând euro cu mai puțin de 5,3 lei.

În ultimii patru ani, leul s-a depreciat cu 20%, dacă ne raportăm la cursul real efectiv, potrivit lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA. El amintește, totodată, ce a pățit România când a fost retrogradată de agențiile de rating. Scenariul s-ar putea repeta dacă țara noastră ajunge în „junk".

„Totuși, în caz de downgrade, vom avea o corecție. Despre amplitudinea acestei corecții nu mă pot pronunța. Mai mereu a fost de două cifre. Dar ne putem uita în urmă: în 2008, când România și Ungaria au intrat în Junk, corecțiile celor două monede naționale au fost de 15%-20%", a transmis Codîrlașu. Între timp, România își consolidează poziția de lider în UE la capitolul "inflație".