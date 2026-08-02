41 de grade în România, la umbră. Zonele care vor fi cel mai afectate de noul val de caniculă săptămâna viitoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte de vreme caniculară, inclusiv un Cod roșu. Potrivit prognozei, săptămâna viitoare temperaturile ar putea urca până la 41 de grade.

"Vorbim, într-adevăr, de un cod roșu, primul din acest nou val intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an și în zona României. Județele Satu Mare, Bihor și Arad, zone în care contăm pe valori maxime între 37-38°C în Satu Mare și 39-40°C în județele Bihor și Arad. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, 19-25°C, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest", a declarat la Digi24 Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Codul portocaliu a fost extins, vizând, duminică, județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

„Temperaturi maxime între 35-38°C și, de asemenea, și codul galben în aria avertizată din vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei sau jumătatea nordică a Moldovei, zone în care, de asemenea, maximele vor caracteriza o vreme caniculară, cu disconfort termic ridicat, 33-37°C maxime, indicele temperatură-umezeală peste 80 de unități", a mai spus directorul ANM.

La începutul săptămânii viitoare, valul de caniculă se va intensifica și se va extinde.

„Debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi, săptămâna viitoare", a anunțat Elena Mateescu.

În perioada 3-8 august, meteorologii se așteaptă să fie emise mai multe avertizări de caniculă, inclusiv Coduri roșii, urmând ca în unele zone temperaturile să urce până la 41 de grade, la umbră.

„Așa cum arată din punct de vedere meteorologic datele la acest moment, vorbim de săptămâna 3-8 august, care se va afla cu siguranță sub incidența mai multor avertizări meteorologice de cod galben, portocaliu și chiar roșu și în zona țării noastre, pentru val de căldură intens, persistent ca durată. Având în vedere numărul de zile consecutive și, așa cum spuneam, de-abia săptămâna viitoare, miercuri sau joi, vom atinge vârful, când este posibil, la nivelul maximelor, în partea de vest, nord-vest a țării, să atingem valori de 41°C la umbră", a mai spus directorul ANM.

În ceea ce privește ploile, estimările arată că vor fi nesemnificative în perioada următoare.

„Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin săptămâna viitoare, acesta va fi predominant deficitar în întreaga țară, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Dar chiar și următoarea săptămână, 10-17 august, va fi caracterizată atât de temperaturi, în medie peste normalul datei din calendar. Este adevărat, nu cu aceleași abateri negative din perspectiva față de normele specifice, 3-3,5°C, comparativ cu săptămâna viitoare, și anume săptămâna 3-10 august, în care, mai ales în vestul țării, abaterile să fie situate între 7-7,5°C.

Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre. Dar, în același timp, fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării - Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia - ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme", a mai spus Elena Mateescu.