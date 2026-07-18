Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat

Codul Rutier 2026 aduce clarificări importante privind limitele de viteză în București și pragurile de la care încep amenzile. Conform legislației în vigoare, limita maximă de viteză în localități, inclusiv în Capitală, este de cincizeci de kilometri pe oră. Această regulă se aplică pe majoritatea străzilor din București, cu excepția zonelor unde există indicatoare care stabilesc alte limite.

Pentru șoferii care circulă în București, este esențial să cunoască nu doar limita legală, ci și pragul de toleranță aplicat de autorități. Conform Codului Rutier actualizat, amenzile pentru depășirea vitezei sunt structurate pe mai multe categorii, în funcție de gradul de depășire a limitei maxime admise.

Codul Rutier 2026 stabilește clar pragurile de la care se aplică sancțiuni. Pentru depășirea vitezei cu zece până la douăzeci de kilometri pe oră, amenda este de două până la trei puncte de amendă, ceea ce înseamnă între patru sute cinci și șase sute zece lei. Această categorie de sancțiune se aplică celor care circulă cu maximum șaptez de kilometri pe oră în localitate.

Pentru depășiri mai mari, sancțiunile devin mai severe. Depășirea cu patruzeci și unu până la cincizeci de kilometri pe oră a vitezei maxime admise duce la anularea permisului de conducere. Pe autostradă, limita maximă este de o sută treizeci de kilometri pe oră, iar depășirea cu până la zece kilometri pe oră nu atrage sancțiuni.

Poliția Rutieră din București utilizează mai multe metode pentru măsurarea vitezei. Aparatele radar fixe sunt instalate în puncte strategice, în special pe bulevardele principale și în apropierea școlilor. Acestea înregistrează automat viteza vehiculelor și emit amenzi în cazul depășirii limitei legale.

Beyond radarelor fixe, polițiștii folosesc și aparate radar mobile, instalate în autospeciale sau pe trepiede. Acestea pot fi mutate în diferite locații și sunt adesea plasate în zone cu probleme sau în locuri neașteptate pentru a descuraja încălcarea regulilor.

Bucureștiul are numeroase zone unde limita de viteză este redusă sub cincizeci de kilometri pe oră. Zonele rezidențiale, parcurile și zonele pietonale impun adesea limite de treizeci sau chiar douăzeci de kilometri pe oră. Centrul istoric și zonele cu aglomerare pietonală intensă au restricții severe de viteză.

Pe anumite bulevarde importante, precum Șoseaua Kiseleff sau Bulevardul Unirii, pot exista sectoare unde limita este mai mare. Șoferii trebuie să fie atenți la indicatoarele rutiere care pot stabili limite diferite în funcție de zonă și de ora din zi.

Beyond amenzilor financiare, depășirea vitezei în Capitală poate duce și la alte sancțiuni. Acumularea punctelor de penalizare poate duce la suspendarea permisului de conducere. În cazuri grave, când viteza depășește limita legală cu mai mult de cincizeci de kilometri pe oră, șoferii riscă dosar penal.

În contextul aglomerației din București, viteza excesivă crește riscul accidentelor și pune în pericol siguranța pietonilor și a celorlalți participanți la trafic. Poliția Rutieră desfășoară periodic acțiuni de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Pentru a evita amenzile și accidentele, șoferii sunt sfătuiți să respecte întotdeauna limita de cincizeci de kilometri pe oră în localitate, chiar dacă unii practică depășiri moderate fără a fi sancționați. Siguranța rutieră trebuie să primeze în fața câștigului de timp.

Utilizarea aplicațiilor de navigație care avertizează asupra poziției radarelor poate fi utilă, dar nu garantează evitarea sancțiunilor. Cel mai sigur mod de a nu fi amendat este respectarea strictă a regulilor de circulație și adaptarea vitezei la condițiile din trafic.

În București, viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Poliția Rutieră raportează anual sute de evenimente generate de nerespectarea limitelor legale. Reducerea vitezei cu doar câșiva kilometri pe oră poate face diferența între viață și moarte.