Primul val de căldură al verii 2026 a provocat peste 10.000 de decese în Europa. Nivelul ridicat al mortalității, considerat „foarte neobișnuit"
Postat la: 18.07.2026 |
Primul val major de caniculă al verii 2026 ar fi provocat peste 10.000 de decese suplimentare în Europa. Datele preliminare arată o creștere puternică a mortalității la sfârșitul lunii iunie, când mai multe țări au înregistrat temperaturi record.
Valul de căldură care a lovit Europa neobișnuit de devreme în această vară pare să fi avut un impact major asupra mortalității.
Potrivit datelor centralizate de EuroMOMO, rețeaua europeană care monitorizează mortalitatea, în săptămâna încheiată pe 28 iunie au fost înregistrate aproximativ 14.260 de decese peste nivelul normal așteptat.
Peste 12.000 dintre aceste decese au fost în rândul persoanelor de peste 65 de ani, arată AP.
Specialiștii spun că numărul real al victimelor provocate de caniculă ar putea fi chiar mai mare, deoarece multe decese sunt atribuite unor afecțiuni precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, fără ca temperatura extremă să fie menționată drept factor declanșator.
Potrivit coordonatorilor EuroMOMO, nivelul ridicat al mortalității este „foarte neobișnuit" pentru o singură săptămână și coincide cu perioada în care mai multe state europene au fost afectate de temperaturi record.
Germania, Marea Britanie și Franța, printre cele mai afectate
Germania este una dintre țările cele mai afectate. Institutul Robert Koch a atribuit direct căldurii 6.830 de decese până la începutul lunii iulie, dintre care 6.470 au fost înregistrate în rândul persoanelor vârstnice. La sfârșitul lunii iunie, temperaturile au urcat până la 41,7 grade Celsius.
În Marea Britanie, autoritățile estimează că aproximativ 2.700 de persoane au murit din cauze asociate caniculei în lunile mai și iunie, majoritatea în timpul episodului de căldură de la sfârșitul lunii iunie.
Franța a raportat cel puțin 2.000 de decese suplimentare într-o singură săptămână, în timp ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în peste 40% din țară.
Spania, Belgia și Olanda au raportat, de asemenea, o creștere a mortalității
În Spania, aproape 1.000 de decese au fost asociate cu temperaturile extreme din luna iunie, una dintre cele mai călduroase înregistrate vreodată. Belgia a raportat 1.747 de decese suplimentare în perioada valului de căldură dintre 18 iunie și 1 iulie, iar Olanda estimează aproximativ 480 de decese peste nivelul normal.
Experții avertizează că frecvența și intensitatea valurilor de căldură sunt amplificate de schimbările climatice și că Europa se confruntă deja cu unul dintre cele mai severe începuturi de vară din ultimii ani. Cel mai mortal episod de caniculă de pe continent rămâne însă cel din 2003, când aproximativ 70.000 de persoane și-au pierdut viața.
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