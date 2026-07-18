Pretul platit de Europa pentru eliminarea motoarelor termice: 726.000 de angajaţi vor fi concediați şi aproape 100.000.000.000 de euro va pierde industria auto
Postat la: 18.07.2026 |
Trecerea de la motoarele pe benzină și motorină la mașinile electrice ar putea avea un cost economic uriaș pentru industria auto europeană. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer pentru Inginerie Industrială (IAO) estimează că, până în anul 2040, Europa ar putea pierde 726.000 de locuri de muncă și aproximativ 95 de miliarde de euro din valoarea adăugată generată de industria sistemelor de propulsie, potrivit Auto Motor Sport.
Raportul a fost realizat la comanda organizațiilor patronale Gesamtmetall, Südwestmetall și a mai multor asociații industriale din Bavaria. Printre partenerii proiectului se numără BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Mahle, Schaeffler și ZF. Autorii studiului au analizat patru scenarii privind viitorul pieței auto europene până în 2040. Cel mai pesimist dintre acestea este bazat pe actuala legislație a Uniunii Europene, care prevede ca, din 2035, să mai poată fi înmatriculate doar autoturisme noi fără emisii de CO₂.
Potrivit calculelor:
- industria auto europeană ar pierde aproximativ 95 de miliarde de euro din valoarea adăugată;
- în Europa ar dispărea 726.000 de locuri de muncă până în 2040;
- relaxarea propusă de Comisia Europeană ar avea un impact aproape identic, potrivit autorilor.
Chiar și într-un scenariu în care motoarele cu ardere internă și hibridele plug-in ar rămâne mai mult timp pe piață, pierderile estimate ar ajunge tot la aproximativ 90 de miliarde de euro. Studiul arată că Germania este țara europeană cea mai expusă efectelor tranziției, deoarece economia sa depinde puternic de producția de motoare, transmisii și componente pentru automobile.
Până în 2040, valoarea adăugată generată de industria sistemelor de propulsie din Germania ar putea scădea cu 54,2 miliarde de euro, echivalentul unei reduceri de 64%. Situația este și mai dificilă pentru furnizorii de componente auto, unde pierderile estimate ajung la aproximativ 35 de miliarde de euro, adică aproape 80% din valoarea actuală. Autorii estimează că efectele asupra pieței muncii vor fi resimțite treptat. În 2025, numărul angajaților din industrie la nivel european era de circa 1,6 milioane de persoane, urmând să scadă substanțial în următorii ani, în funcție de scenariul analizat.
Prognoza studiului indică:
- până în 2030: aproximativ 375.000 de locuri de muncă pierdute;
- până în 2035: aproximativ 660.000 de locuri de muncă eliminate;
- până în 2040: aproximativ 726.000 de angajați afectați la nivel european.
Cele mai expuse sunt companiile care produc motoare cu ardere internă, cutii de viteze, sisteme de injecție și componente pentru evacuare. Deja la Volkswagen, de exemplu, se vorbește despre 100.000 de posturi care ar putea fi eliminate. Potrivit studiului, dezvoltarea electromobilității nu reușește să acopere pierderile produse de renunțarea la motoarele convenționale.
În scenariul analizat de cercetători:
- industria motoarelor cu ardere internă pierde aproximativ 113 miliarde de euro din valoarea adăugată;
- noile activități legate de motoarele electrice generează doar 18 miliarde de euro.
Explicația oferită de autori este că motoarele electrice sunt mai simple din punct de vedere constructiv, necesită mai puține componente și mai puțină forță de muncă. Raportul subliniază că tranziția la mașinile electrice nu este singura cauză a declinului.
Printre factorii care afectează competitivitatea industriei auto europene sunt menționați:
- costurile ridicate ale energiei;
- birocrația;
- procedurile lungi de autorizare;
- scăderea cotei de piață a Europei pe plan mondial.
Autorii consideră că îmbunătățirea condițiilor economice și industriale este la fel de importantă ca reglementările privind emisiile de CO2. Raportul a fost realizat de Institutul Fraunhofer la solicitarea unor organizații patronale și cu participarea unor mari companii din industria auto și a furnizorilor de componente, precum BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Mahle, Schaeffler și ZF. Din acest motiv, rezultatele trebuie interpretate și în contextul intereselor industriei, care susține menținerea unor condiții cât mai favorabile pentru producătorii europeni de automobile și componente.
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