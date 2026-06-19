A plouat cu petrol peste Moscova după cel mai amplu atac al Ucrainei: Hainele și mașinile oamenilor, acoperite cu o peliculă de ulei

Ucraina a lansat asupra Rusiei cel mai amplu atac cu drone de la începutul invaziei. În total, aproape 1.000 de drone și patru rachete de croazieră au fost lansate în ultimele 24 de ore pe întreg teritoriul Rusiei, dintre care aproximativ 200 au țintit direct Moscova.

Atacul masiv a provocat incendii violente, a rănit zeci de persoane și a blocat complet traficul aerian pe principalele aeroporturi ale capitalei. Ținta principală din Moscova a fost rafinăria de petrol Kapotnya, situată în sud-estul orașului, lovită pentru a treia oară în ultima lună și a doua oară în această săptămână. Imaginile dramatice apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care o explozie uriașă smulge acoperișul unui siloz de stocare, propulsându-l la zeci de metri în aer, în timp ce coloane de fum negru au acoperit cerul.

Atacul a generat panică printre locuitorii din zonă, care au raportat fenomene neobișnuite. Locuitorii din sud-estul Moscovei au declarat pentru BBC că o peliculă fină și uleioasă s-a așezat pe haine și pe mașinile parcate. Autoritățile de la Moscova au negat vehement existența unei „ploi de petrol". În ciuda negărilor, canalul oficial de Telegram al orașului a avertizat cetățenii să țină ferestrele închise și a recomandat evacuarea urgentă a familiilor cu copii, a bătrânilor și a persoanelor astmatice din cartierul afectat.

„Imediat ce am ieșit din bloc, a fost o burniță fină și ușoară. Geaca mea și a prietenei mele s-au umplut de pete negre, neplăcute. Acum ne facem griji să nu ne cadă părul din cauza produselor petroliere", a declarat o localnică pentru BBC. Guvernatorul Andrei Vorobiev a anunțat că 17 persoane au fost rănite. De asemenea, un alt depozit de petrol a fost lovit în regiunea sudică Rostov, unde o persoană și-a pierdut viața.

Resturile unei drone doborâte au căzut peste un centru comercial din apropierea rafinăriei, declanșând un incendiu. O altă dronă s-a prăbușit direct în etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale înalte. Toate cele patru aeroporturi mari din Moscova au fost închise temporar, ceea ce a dus la anularea sau amânarea a peste 500 de zboruri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că va lovi dur ca un răspuns la bombardamentele rusești de săptămâna trecută asupra Kievului, care au afectat grav mănăstirea istorică Lavra Pechersk. „Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată. Dar dacă Ucraina arde, și Moscova voastră va arde", a declarat Zelenski.

Răspunsul Moscovei nu a întârziat. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că atacurile de ripostă asupra Ucrainei vor fi executate „la scară largă". În mod simetric, Kievul a raportat că Rusia a lansat, în aceeași noapte, peste 200 de drone și rachete balistice asupra teritoriului ucrainean. În tot acest timp, președintele Vladimir Putin, aflat la Kazan pentru un summit cu liderii din Asia de Sud-Est, a evitat să facă orice comentariu public referitor la atacul asupra capitalei.