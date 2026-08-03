O țară nordică vrea să-și repopuleze satele și oferă facilități celor care se mută în aceste regiuni. Care sunt oportunitățile de care se bucură noii locuitori
Postat la: 03.08.2026 |
Islanda caută oameni care să se mute în satele sale de poveste și este gata să ofere sprijin financiar și facilități pentru cei care fac această alegere. Acestea diferă de la o municipalitate la alta și includ forme de sprijin pentru dezvoltarea unor afaceri, proiecte locale, acces la terenuri mai accesibile sau facilități pentru cei care aleg să se stabilească în regiuni mai puțin populate.
Potrivit portalului oficial al guvernului islandez, există un ajutor de relocare destinat persoanelor care își schimbă domiciliul pentru a ocupa un loc de muncă într-o altă regiune.
Sprijinul poate contribui la acoperirea costurilor mutării, în anumite condiții de eligibilitate, și face parte din măsurile prin care Islanda încearcă să încurajeze mobilitatea forței de muncă între regiuni, arată Observator Antena 1.
Potrivit autorităților islandeze, obiectivul acestor programe este consolidarea comunităților din afara zonei capitalei Reykjavik și menținerea serviciilor locale, precum școlile și infrastructura.
Sprijin pentru dezvoltarea comunităților rurale
Pe lângă sprijinul acordat persoanelor, Islanda investește și în dezvoltarea comunităților rurale. Institutul Islandez pentru Dezvoltare Regională oferă finanțări și împrumuturi pentru proiecte economice în afara marilor orașe, inclusiv pentru dezvoltarea unor afaceri locale și crearea de noi locuri de muncă.
În mica municipalitate Tjörneshreppur, din nord-estul Islandei, unde autoritățile locale au primit o finanțare de 248 de milioane de coroane islandeze - aproximativ 1,6 milioane de euro - pentru proiecte legate de efectele scăderii populației. Potrivit postului public islandez RÚV, fondurile sunt destinate dezvoltării comunității și nu reprezintă plăți directe către persoane care se mută acolo.
Pentru cei atrași de ideea unei vieți în satele islandeze, avantajele sunt legate de stilul de viață: acces la natură, comunități restrânse și posibilitatea de a dezvolta proiecte într-un mediu mai puțin aglomerat. În schimb, viața în aceste regiuni vine și cu provocări - distanțe mari, climă dificilă și mai puține oportunități profesionale față de marile centre urbane.
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