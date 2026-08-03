Armata a reușit să devieze cursul Dunării, ca apa să ajungă la centrala de la Cernavodă. Militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil

De această dată, militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil, iar operațiunea a fost reușită. Cursul Dunării va fi deviat către centrala de la Cernavodă după ce vor interveni navele de dragare și după ce vor fi amplasate barjele care vor devia efectiv cursul fluviului.

MApN a reluat luni dimineață operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia, în încercarea de a devia un debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Militarii vor folosi, de această dată, o încărcătură mai mare de explozibil. Detonarea va începe în jurul orei 10:00, fiind vorba de o misiune complexă a scafandrilor militari.

Duminică, militarii au folosit 30 de kilograme de explozibil, însă au reușit doar să desprindă o parte din stâncă. Armata dorește să detoneze o stâncă în așa fel încât apa din Dunăre să fie deviată cât mai aproape de centrala de la Cernavodă, pentru ca mecanismul de răcire să funcționeze în parametri, arată Digi24.ro.

Scafandrii militari vor amplasa 60 de kilograme de explozibil pentru a distruge stânca aflată în apropierea brațului Bala. După detonare, mai multe barje vor bloca brațul Bala, astfel încât o cantitate mai mare de apă să fie redirecționată spre Dunărea Veche, de unde este alimentată centrala nucleară.

Prima încercare a eșuat duminică

Este așteptat ca această misiune a Ministerului Apărării Naționale să rezolve problema, având în vedere că în următoarele zile este anunțată în continuare secetă, sunt anunțate temperaturi foarte mari, iar problema nu se va rezolva de la sine.

Operațiunea a fost declanșată în contextul scăderii istorice a debitului Dunării, provocată de seceta prelungită și temperaturile extreme. Nivelul redus al apei pune în pericol alimentarea cu apă a sistemului de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă.

Duminică, Ministerul Apărării Naționale a mobilizat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru detonarea controlată a stâncii Pârjoaia și devierea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche. Prima etapă a operațiunii nu și-a atins însă obiectivul, astfel că autoritățile au decis reluarea intervenției cu o cantitate mai mare de explozibil.

În paralel, Guvernul a aprobat fonduri pentru lucrările hidrotehnice necesare redirecționării apei, considerând intervenția una de interes strategic pentru securitatea energetică a României.