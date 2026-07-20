Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși

Marina militară ucraineană a acuzat duminică Rusia că a lovit cu trei rachete o navă comercială turcă şi a ucis cinci dintre marinarii aflaţi la bord, transmite AFP.

Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci sunt în continuare dispărute după ce o lovitură cu rachete lansată de Rusia a vizat o navă comercială civilă care transporta cereale în Marea Neagră, pe 19 iulie, potrivit Marinei Militare și Ministerului de Externe al Ucrainei.

Nava Golden Leo, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau și aparține unei companii turce, părăsea coridorul maritim ucrainean cu un transport de cereale în momentul în care a fost lovită de trei rachete de croazieră rusești de tip Kh-59/Kh-69, a anunțat Marina Militară a Ucrainei.

Rachetele au lovit partea tribord a suprastructurii navei, provocând un incendiu la bord. Autoritățile navale ucrainene au precizat că cinci persoane au murit, opt membri ai echipajului au fost evacuați, iar operațiunile de căutare și salvare continuă pentru alte cinci persoane date dispărute. Starea tehnică a navei este încă evaluată.

„Acesta este un nou atac țintit al Rusiei asupra unei nave civile neînarmate, aflate sub pavilion străin și care nu reprezenta nicio amenințare militară. Atacul este un act de terorism împotriva navigației pașnice și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar", a transmis Marina Militară a Ucrainei.

Ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a condamnat atacul, afirmând că acesta a avut loc la doar câteva ore după atacul masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții.

„În timp ce lumea încă reacționează la atacul brutal al Rusiei asupra Kievului din timpul nopții, Moscova își continuă campania de teroare pe parcursul zilei", a scris Sybiha pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Sybiha, echipajul navei era format din cetățeni sirieni și indieni. El a precizat că un pilot maritim ucrainean și alți patru membri ai echipajului au fost uciși în urma atacului.

Ministerul ucrainean de Externe a anunțat că a început să informeze Organizația Maritimă Internațională (IMO), partenerii internaționali și guvernele statelor ai căror cetățeni au fost uciși sau răniți.