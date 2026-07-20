Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Postat la: 20.07.2026 |
Marina militară ucraineană a acuzat duminică Rusia că a lovit cu trei rachete o navă comercială turcă şi a ucis cinci dintre marinarii aflaţi la bord, transmite AFP.
Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci sunt în continuare dispărute după ce o lovitură cu rachete lansată de Rusia a vizat o navă comercială civilă care transporta cereale în Marea Neagră, pe 19 iulie, potrivit Marinei Militare și Ministerului de Externe al Ucrainei.
Nava Golden Leo, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau și aparține unei companii turce, părăsea coridorul maritim ucrainean cu un transport de cereale în momentul în care a fost lovită de trei rachete de croazieră rusești de tip Kh-59/Kh-69, a anunțat Marina Militară a Ucrainei.
Rachetele au lovit partea tribord a suprastructurii navei, provocând un incendiu la bord. Autoritățile navale ucrainene au precizat că cinci persoane au murit, opt membri ai echipajului au fost evacuați, iar operațiunile de căutare și salvare continuă pentru alte cinci persoane date dispărute. Starea tehnică a navei este încă evaluată.
„Acesta este un nou atac țintit al Rusiei asupra unei nave civile neînarmate, aflate sub pavilion străin și care nu reprezenta nicio amenințare militară. Atacul este un act de terorism împotriva navigației pașnice și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar", a transmis Marina Militară a Ucrainei.
Ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a condamnat atacul, afirmând că acesta a avut loc la doar câteva ore după atacul masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții.
„În timp ce lumea încă reacționează la atacul brutal al Rusiei asupra Kievului din timpul nopții, Moscova își continuă campania de teroare pe parcursul zilei", a scris Sybiha pe rețelele de socializare.
Potrivit lui Sybiha, echipajul navei era format din cetățeni sirieni și indieni. El a precizat că un pilot maritim ucrainean și alți patru membri ai echipajului au fost uciși în urma atacului.
Ministerul ucrainean de Externe a anunțat că a început să informeze Organizația Maritimă Internațională (IMO), partenerii internaționali și guvernele statelor ai căror cetățeni au fost uciși sau răniți.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Pana la 90% din populația Pamantului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecand ...
-
Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui baiat de 12 ani, a inceput sa afișeze in mai puțin de o ora conți ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
-
Primul val de căldură al verii 2026 a provocat peste 10.000 de decese în Europa. Nivelul ridicat al mortalității, considerat „foarte neobișnuit"
Primul val major de canicula al verii 2026 ar fi provocat peste 10.000 de decese suplimentare in Europa. Datele prelimin ...
-
Pretul platit de Europa pentru eliminarea motoarelor termice: 726.000 de angajaţi vor fi concediați şi aproape 100.000.000.000 de euro va pierde industria auto
Trecerea de la motoarele pe benzina și motorina la mașinile electrice ar putea avea un cost economic uriaș pentru indust ...
-
Ce salarii vor avea preoții, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării
Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie, proiectul Legii salarizarii care urmeaza sa fie trimis in Parlament, incl ...
-
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia "M-a sunat Lia", revine în magistratură: S-a pensionat în februarie
Judecatoarea Ionela Tudor, devenita celebra pentru propozitia "M-a sunat Lia", se reintoarce in magistratura. Aceasta s- ...
-
Criza economică se resimte puternic: Turismul din România este pe butuci. ANAT, scrisoare deschisă către Ilie Bolojan pentru a adopta măsuri de urgență
Organizatiile reprezentative din turism si HORECA atrag atentia Guvernului ca este nevoie de un mecanism national pentru ...
-
Vicepreşedintele Comisiei Europene mai spulberă un mit: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile"
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Minzatu, a anunțat ca Romania va ramane beneficiar al Fondului pe ...
-
Avertizare de tsunami după cutremurul de 7,4 grade din Mexic: autoritățile sunt în alertă
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,4 a lovit Mexicul, Chiapas, declanșand o avertizare de tsunami, relateaza publica ...
-
Rusia lansează o ofensivă totală pe apă: exporturile Ucrainei prin Marea Neagră au fost blocate
În timp ce unitatile ucrainene de drone isi continua campania fara precedent de atacuri asupra petrolierelor si na ...
-
STAȚIUNEA NIBIRU – ARHITECTURA OCULTĂ A UNEI CAPCANE DE DISTRACȚIE
În ultimele zile, atenția multora a fost atrasa de proiectul „de divertisment” aparut la malul marii, ...
-
Astronomii identifică în premieră o planetă cu o atmosferă asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a anunțat detectarea unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, situata la aproxima ...
-
Cel mai mare atac cibernetic din Marea Britanie. Cum au fost prinși doi hackeri din cauza unei comenzi de mâncare
Doi adolescenți britanici, considerați autorii celui mai mare atac cibernetic din istoria recenta a Marii Britanii, iși ...
-
Un bărbat a primit amendă după ce a parcat regulamentar. Autoritățile s-au decis peste noapte să transforme acel loc într-unul cu plată
Un șofer din Roma a trait o experiența demna de filmele de comedie. Dupa ce și-a lasat mașina parcata regulamentar pe un ...
-
Alertă la MIPE - Atac cibernetic de amploare, baza de date PNRR a fost ștearsă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, pot ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu