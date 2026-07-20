Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Postat la: 20.07.2026 |
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui băiat de 12 ani, a început să afișeze în mai puțin de o oră conținut toxic referitor la imaginea corporală, fără ca utilizatorul să efectueze căutări active, potrivit unui experiment realizat de George Buhnici și semnalat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).
Instituția avertizează că mecanismele care îi expun pe copii la conținut dăunător pot crea, în același timp, un mediu favorabil pentru racolarea minorilor de către traficanții de persoane. Aceștia exploatează nevoia de validare, singurătatea și lipsa supravegherii în mediul online.
Într-un comunicat de presă, ANITP salută demersul jurnalistic și atrage atenția asupra unui pericol „mai puțin vizibil, dar la fel de real".
„Algoritmul nu face diferența între un trend periculos și un traficant care «pescuiește» victime - ambii exploatează aceeași breșă: nevoia de validare, singurătatea și lipsa de supraveghere din mediul online", arată Agenția.
Potrivit instituției, racolarea unui copil pe internet nu se produce, de regulă, printr-o singură conversație, ci reprezintă un proces gradual, care poate fi greu de observat de părinți sau profesori.
Traficanții folosesc tot mai frecvent rețelele de socializare, aplicațiile de mesagerie și platformele de distribuire a materialelor video pentru a identifica potențiale victime și pentru a construi treptat o relație de încredere cu acestea.
Procesul, cunoscut sub denumirea de „grooming", începe de obicei cu mesaje aparent inofensive, complimente și manifestări de interes față de problemele copilului.
Ulterior, racolatorii pot promite bani, afecțiune, oportunități de modelling sau locuri de muncă bine plătite. După câștigarea încrederii, aceștia recurg la manipulare emoțională și încearcă să izoleze victima de familie și prieteni.
Riscul este mai mare în cazul copiilor care traversează perioade de vulnerabilitate, se simt singuri sau caută validare în mediul online, avertizează ANITP.
Protejarea copiilor pe internet nu mai reprezintă doar o responsabilitate a părinților, ci și o obligație legală pentru platformele digitale.
Articolul 28 din Regulamentul european privind serviciile digitale - Digital Services Act (DSA) - obligă platformele accesibile minorilor să adopte măsuri adecvate și proporționale pentru asigurarea unui nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate.
Comisia Europeană a publicat, la 14 iulie 2025, un set de orientări pentru aplicarea acestor obligații. Printre recomandări se numără configurarea implicită a conturilor minorilor ca private, reducerea riscului ca algoritmii să îi conducă spre conținut dăunător, limitarea contactelor nesolicitate și dezactivarea implicită a funcțiilor care favorizează utilizarea excesivă, precum redarea automată sau anumite notificări. Sunt recomandate și metode fiabile, neintruzive și nediscriminatorii de verificare a vârstei. Orientările vor fi folosite de Comisie pentru evaluarea respectării DSA, dar aplicarea lor nu garantează automat conformitatea platformelor.
Subiectul a revenit recent pe agenda europeană. Un grup special de experți constituit de Comisia Europeană a recomandat, în iulie 2026, stabilirea la nivelul UE a unei limite minime armonizate de 13 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii digitale, cu excepții pentru utilizarea cu acord parental sau în scop educațional. Recomandarea nu reprezintă, în acest moment, o interdicție deja adoptată.
ANITP le recomandă părinților și profesorilor să fie atenți atunci când un copil vorbește despre o „prietenie" nouă care insistă ca discuțiile să fie mutate pe o aplicație mai puțin monitorizată.
Alte semnale de risc sunt ofertele care par „prea bune pentru a fi adevărate", presiunile pentru o întâlnire cu o persoană cunoscută exclusiv online și izolarea treptată a copilului de familie sau prieteni.
Orice suspiciune de trafic de persoane poate fi semnalată gratuit la numărul TelVerde 0800.800.678, indicat pe site-ul oficial al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. În situațiile în care există un pericol imediat trebuie apelat numărul unic de urgență 112.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Pana la 90% din populația Pamantului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecand ...
-
Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Marina militara ucraineana a acuzat duminica Rusia ca a lovit cu trei rachete o nava comerciala turca si a ucis cinci di ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
-
Primul val de căldură al verii 2026 a provocat peste 10.000 de decese în Europa. Nivelul ridicat al mortalității, considerat „foarte neobișnuit"
Primul val major de canicula al verii 2026 ar fi provocat peste 10.000 de decese suplimentare in Europa. Datele prelimin ...
-
Pretul platit de Europa pentru eliminarea motoarelor termice: 726.000 de angajaţi vor fi concediați şi aproape 100.000.000.000 de euro va pierde industria auto
Trecerea de la motoarele pe benzina și motorina la mașinile electrice ar putea avea un cost economic uriaș pentru indust ...
-
Ce salarii vor avea preoții, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării
Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie, proiectul Legii salarizarii care urmeaza sa fie trimis in Parlament, incl ...
-
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia "M-a sunat Lia", revine în magistratură: S-a pensionat în februarie
Judecatoarea Ionela Tudor, devenita celebra pentru propozitia "M-a sunat Lia", se reintoarce in magistratura. Aceasta s- ...
-
Criza economică se resimte puternic: Turismul din România este pe butuci. ANAT, scrisoare deschisă către Ilie Bolojan pentru a adopta măsuri de urgență
Organizatiile reprezentative din turism si HORECA atrag atentia Guvernului ca este nevoie de un mecanism national pentru ...
-
Vicepreşedintele Comisiei Europene mai spulberă un mit: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile"
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Minzatu, a anunțat ca Romania va ramane beneficiar al Fondului pe ...
-
Avertizare de tsunami după cutremurul de 7,4 grade din Mexic: autoritățile sunt în alertă
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,4 a lovit Mexicul, Chiapas, declanșand o avertizare de tsunami, relateaza publica ...
-
Rusia lansează o ofensivă totală pe apă: exporturile Ucrainei prin Marea Neagră au fost blocate
În timp ce unitatile ucrainene de drone isi continua campania fara precedent de atacuri asupra petrolierelor si na ...
-
STAȚIUNEA NIBIRU – ARHITECTURA OCULTĂ A UNEI CAPCANE DE DISTRACȚIE
În ultimele zile, atenția multora a fost atrasa de proiectul „de divertisment” aparut la malul marii, ...
-
Astronomii identifică în premieră o planetă cu o atmosferă asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a anunțat detectarea unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, situata la aproxima ...
-
Cel mai mare atac cibernetic din Marea Britanie. Cum au fost prinși doi hackeri din cauza unei comenzi de mâncare
Doi adolescenți britanici, considerați autorii celui mai mare atac cibernetic din istoria recenta a Marii Britanii, iși ...
-
Un bărbat a primit amendă după ce a parcat regulamentar. Autoritățile s-au decis peste noapte să transforme acel loc într-unul cu plată
Un șofer din Roma a trait o experiența demna de filmele de comedie. Dupa ce și-a lasat mașina parcata regulamentar pe un ...
-
Alertă la MIPE - Atac cibernetic de amploare, baza de date PNRR a fost ștearsă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, pot ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu