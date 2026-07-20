Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP

Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui băiat de 12 ani, a început să afișeze în mai puțin de o oră conținut toxic referitor la imaginea corporală, fără ca utilizatorul să efectueze căutări active, potrivit unui experiment realizat de George Buhnici și semnalat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

Instituția avertizează că mecanismele care îi expun pe copii la conținut dăunător pot crea, în același timp, un mediu favorabil pentru racolarea minorilor de către traficanții de persoane. Aceștia exploatează nevoia de validare, singurătatea și lipsa supravegherii în mediul online.

Într-un comunicat de presă, ANITP salută demersul jurnalistic și atrage atenția asupra unui pericol „mai puțin vizibil, dar la fel de real".

„Algoritmul nu face diferența între un trend periculos și un traficant care «pescuiește» victime - ambii exploatează aceeași breșă: nevoia de validare, singurătatea și lipsa de supraveghere din mediul online", arată Agenția.

Potrivit instituției, racolarea unui copil pe internet nu se produce, de regulă, printr-o singură conversație, ci reprezintă un proces gradual, care poate fi greu de observat de părinți sau profesori.

Traficanții folosesc tot mai frecvent rețelele de socializare, aplicațiile de mesagerie și platformele de distribuire a materialelor video pentru a identifica potențiale victime și pentru a construi treptat o relație de încredere cu acestea.

Procesul, cunoscut sub denumirea de „grooming", începe de obicei cu mesaje aparent inofensive, complimente și manifestări de interes față de problemele copilului.

Ulterior, racolatorii pot promite bani, afecțiune, oportunități de modelling sau locuri de muncă bine plătite. După câștigarea încrederii, aceștia recurg la manipulare emoțională și încearcă să izoleze victima de familie și prieteni.

Riscul este mai mare în cazul copiilor care traversează perioade de vulnerabilitate, se simt singuri sau caută validare în mediul online, avertizează ANITP.

Protejarea copiilor pe internet nu mai reprezintă doar o responsabilitate a părinților, ci și o obligație legală pentru platformele digitale.

Articolul 28 din Regulamentul european privind serviciile digitale - Digital Services Act (DSA) - obligă platformele accesibile minorilor să adopte măsuri adecvate și proporționale pentru asigurarea unui nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate.

Comisia Europeană a publicat, la 14 iulie 2025, un set de orientări pentru aplicarea acestor obligații. Printre recomandări se numără configurarea implicită a conturilor minorilor ca private, reducerea riscului ca algoritmii să îi conducă spre conținut dăunător, limitarea contactelor nesolicitate și dezactivarea implicită a funcțiilor care favorizează utilizarea excesivă, precum redarea automată sau anumite notificări. Sunt recomandate și metode fiabile, neintruzive și nediscriminatorii de verificare a vârstei. Orientările vor fi folosite de Comisie pentru evaluarea respectării DSA, dar aplicarea lor nu garantează automat conformitatea platformelor.

Subiectul a revenit recent pe agenda europeană. Un grup special de experți constituit de Comisia Europeană a recomandat, în iulie 2026, stabilirea la nivelul UE a unei limite minime armonizate de 13 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii digitale, cu excepții pentru utilizarea cu acord parental sau în scop educațional. Recomandarea nu reprezintă, în acest moment, o interdicție deja adoptată.

ANITP le recomandă părinților și profesorilor să fie atenți atunci când un copil vorbește despre o „prietenie" nouă care insistă ca discuțiile să fie mutate pe o aplicație mai puțin monitorizată.

Alte semnale de risc sunt ofertele care par „prea bune pentru a fi adevărate", presiunile pentru o întâlnire cu o persoană cunoscută exclusiv online și izolarea treptată a copilului de familie sau prieteni.

Orice suspiciune de trafic de persoane poate fi semnalată gratuit la numărul TelVerde 0800.800.678, indicat pe site-ul oficial al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. În situațiile în care există un pericol imediat trebuie apelat numărul unic de urgență 112.