O forță invizibilă ajută conștiința să „se acordeze" la lumea din jur, inclusiv la mințile altor oameni - spun oamenii de știință
Postat la: 20.07.2026 |
Suntem bucăți de materie și multă apă ținute împreună de câmpuri vaste de energie. Dacă nu am avea energie electromagnetică (EM) în corpurile noastre, ne-am dezintegra. Energia EM leagă atomii de hidrogen și oxigen care constituie cei 60 la sută din corpurile noastre, formate din apă, acționând ca un fel de lipici invizibil. Dar EM se extinde și mult dincolo de noi. Întreaga planetă face parte din acel sistem.
Unii oameni de știință cred că această rețea extinsă ne ajută să ne conectăm la lumea din jurul nostru. De exemplu, ar putea fi motivul pentru care simțiți o conexiune instantanee cu cineva la prima întâlnire. În loc să stabilească o teorie complet nouă a conștiinței, anestezistul Marco Cavaglià, MD, PhD, și cercetătorul Tommaso Firaux-împreună cu colaboratorii lor de la Universitatea Politehnică din Torino, Italia-construiesc un pod între descoperirile stabilite în biophysica membranelor, neuroștiințe și electromagnetism.
Oamenii de știință spun că interacțiunea noastră cu aceste câmpuri electromagnetice funcționează ca o antenă. Cele mai multe unde de energie sunt invizibile. Chiar dacă nu le putem vedea, ele ne afectează. E ca și cum ai pune un radio într-o cameră goală, nu vei vedea nicio undă sonoră acolo. Când pornești radioul, s-ar putea să auzi muzică ieșind din el. Muzicienii nu sunt în radio. Nu sunt în cameră. Radio-ul captează semnale trimise de departe. Sunetul pe care îl produce radioul este definit de frecvența la care este acordat.
Dacă ai mai multe radiouri și acele radiouri sunt acordate la frecvențe diferite, undele sonore se vor anula reciproc, într-o oarecare măsură. Vei auzi fragmente, dar va fi o cacofonie. Dacă toate sunt acordate la aceeași frecvență și stație, totuși, semnalul este amplificat. O singură melodie poate amplifica și umple camera. În limitele biologiei, oamenii pot, de asemenea, să se acordeze la frecvențe diferite sau la aceeași frecvență.
Dacă undele de energie ale două persoane se potrivesc în amplitudine și frecvență, se vor alinia perfect, crescând și scăzând împreună, iar acest lucru face ca semnalul pe care îl produc să crească. Asta se numește rezonanță. Dar dacă două unde au frecvențe diferite, ele se pot anula reciproc-la fel ca un cântăreț de pe o stație de radio care face dificilă auzirea muzicii de pe cealaltă stație. Asta este disonanța. Energia pe care oamenii o accesează și o produc poate fi rezonanță sau disonanță. „Așa că, de aceea putem fie să rezonăm, fie să ne urâm de la prima vedere," spune Cavaglià. „Depinde de domeniul în care ne exprimăm."
Acest lucru ar putea explica un concept din științele sociale numit rezonanță colectivă, în care străinii la un concert, un eveniment sportiv sau chiar o înmormântare ajung pe ceea ce pare a fi o lungime de undă comună. La astfel de evenimente, spune Firaux, „participanții sunt toți expuși la aceleași inputuri structurate: muzică, cântări, mișcare sincronizată, emoție comună, atenție concentrată." Aceste elemente nu sunt doar simbolice, sunt ritmice și fiziologice. Ele pot influența respirația, ritmul cardiac, oscilațiile neuronale și tonul emoțional. Când mulți indivizi sunt imersați în același ritm și direcție emoțională, dinamica lor internă poate începe să se alinieze.
În neuroștiințe, spune el, au fost observate forme de „sincronizare inter-creier" folosind tehnici precum hiperscanarea, unde activitatea cerebrală între indivizi este mai sincronizată în timpul experiențelor comune. Din perspectiva cercetării echipei, rezonanța colectivă poate reflecta o aliniere temporară a tiparelor de energie-informație între multiple creiere și corpuri. În acest sens, rezonanța colectivă ar putea fi înțeleasă ca un stat de atractor comun, care apare în rândul indivizilor expuși la același mediu structurat.
Cu toate acestea, o mare diferență între un radio și o persoană este că radio-ul nu este modelat de ceea ce redă. Transmisiile nu ajută radio-ul să înțeleagă că există. Dar oamenii sunt diferiți. Acest lucru, spun oamenii de știință, se datorează modului în care folosim informațiile pe care le primim din acest câmp de energie.
„Odată ce ai memorie, limbaj și auto-monitorizare, creierul începe să construiască o „poveste semantică," o explicație coerentă a ceea ce se întâmplă și cine sunt „eu," spune Firaux. „Așadar, putem considera creierul ca interacționând constant cu ritmuri-interne și externe-iar rezultatul depinde de faptul dacă sistemul cade în tipare stabile și coerente sau instabile și zgomotoase." Cu alte cuvinte, oricât de mult te-ai simți tu însuți, ar putea exista o forță invizibilă care te-a modelat în tăcere de-a lungul timpului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Harta invaziei terestre asupra Iranului care va fi pusa in aplicare în cateva zile, conform unui fost ofiter de rang inalt al serviciilor secrete ale Pentagonului
Aceasta harta a invaziei din Iran este autentica, afirma un fost ofiter de rang inalt al serviciilor de informatii ale P ...
-
Ce nu îți spune nimeni când alegi un aparat de cafea cu capsule
Toata lumea știe ca aparatele de cafea cu capsule sunt rapide și ușor de folosit. Asta e prima fraza din orice recenzie, ...
-
Cum explică "Benzile lui Monroe" structura "Vieții de Apoi" în straturile de conștiință și cum poate fi evitată "Capcana Reîncarnării"
Robert Monroe, cunoscutul cercetator pe teme de conștiința, decorporalizare, dar și ale vieții de apoi sau al efectelor ...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Pana la 90% din populația Pamantului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecand ...
-
Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Marina militara ucraineana a acuzat duminica Rusia ca a lovit cu trei rachete o nava comerciala turca si a ucis cinci di ...
-
Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui baiat de 12 ani, a inceput sa afișeze in mai puțin de o ora conți ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
-
Primul val de căldură al verii 2026 a provocat peste 10.000 de decese în Europa. Nivelul ridicat al mortalității, considerat „foarte neobișnuit"
Primul val major de canicula al verii 2026 ar fi provocat peste 10.000 de decese suplimentare in Europa. Datele prelimin ...
-
Pretul platit de Europa pentru eliminarea motoarelor termice: 726.000 de angajaţi vor fi concediați şi aproape 100.000.000.000 de euro va pierde industria auto
Trecerea de la motoarele pe benzina și motorina la mașinile electrice ar putea avea un cost economic uriaș pentru indust ...
-
Ce salarii vor avea preoții, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării
Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie, proiectul Legii salarizarii care urmeaza sa fie trimis in Parlament, incl ...
-
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia "M-a sunat Lia", revine în magistratură: S-a pensionat în februarie
Judecatoarea Ionela Tudor, devenita celebra pentru propozitia "M-a sunat Lia", se reintoarce in magistratura. Aceasta s- ...
-
Criza economică se resimte puternic: Turismul din România este pe butuci. ANAT, scrisoare deschisă către Ilie Bolojan pentru a adopta măsuri de urgență
Organizatiile reprezentative din turism si HORECA atrag atentia Guvernului ca este nevoie de un mecanism national pentru ...
-
Vicepreşedintele Comisiei Europene mai spulberă un mit: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile"
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Minzatu, a anunțat ca Romania va ramane beneficiar al Fondului pe ...
-
Avertizare de tsunami după cutremurul de 7,4 grade din Mexic: autoritățile sunt în alertă
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,4 a lovit Mexicul, Chiapas, declanșand o avertizare de tsunami, relateaza publica ...
-
Rusia lansează o ofensivă totală pe apă: exporturile Ucrainei prin Marea Neagră au fost blocate
În timp ce unitatile ucrainene de drone isi continua campania fara precedent de atacuri asupra petrolierelor si na ...
-
STAȚIUNEA NIBIRU – ARHITECTURA OCULTĂ A UNEI CAPCANE DE DISTRACȚIE
În ultimele zile, atenția multora a fost atrasa de proiectul „de divertisment” aparut la malul marii, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu