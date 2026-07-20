O forță invizibilă ajută conștiința să „se acordeze" la lumea din jur, inclusiv la mințile altor oameni - spun oamenii de știință

Suntem bucăți de materie și multă apă ținute împreună de câmpuri vaste de energie. Dacă nu am avea energie electromagnetică (EM) în corpurile noastre, ne-am dezintegra. Energia EM leagă atomii de hidrogen și oxigen care constituie cei 60 la sută din corpurile noastre, formate din apă, acționând ca un fel de lipici invizibil. Dar EM se extinde și mult dincolo de noi. Întreaga planetă face parte din acel sistem.

Unii oameni de știință cred că această rețea extinsă ne ajută să ne conectăm la lumea din jurul nostru. De exemplu, ar putea fi motivul pentru care simțiți o conexiune instantanee cu cineva la prima întâlnire. În loc să stabilească o teorie complet nouă a conștiinței, anestezistul Marco Cavaglià, MD, PhD, și cercetătorul Tommaso Firaux-împreună cu colaboratorii lor de la Universitatea Politehnică din Torino, Italia-construiesc un pod între descoperirile stabilite în biophysica membranelor, neuroștiințe și electromagnetism.

Oamenii de știință spun că interacțiunea noastră cu aceste câmpuri electromagnetice funcționează ca o antenă. Cele mai multe unde de energie sunt invizibile. Chiar dacă nu le putem vedea, ele ne afectează. E ca și cum ai pune un radio într-o cameră goală, nu vei vedea nicio undă sonoră acolo. Când pornești radioul, s-ar putea să auzi muzică ieșind din el. Muzicienii nu sunt în radio. Nu sunt în cameră. Radio-ul captează semnale trimise de departe. Sunetul pe care îl produce radioul este definit de frecvența la care este acordat.

Dacă ai mai multe radiouri și acele radiouri sunt acordate la frecvențe diferite, undele sonore se vor anula reciproc, într-o oarecare măsură. Vei auzi fragmente, dar va fi o cacofonie. Dacă toate sunt acordate la aceeași frecvență și stație, totuși, semnalul este amplificat. O singură melodie poate amplifica și umple camera. În limitele biologiei, oamenii pot, de asemenea, să se acordeze la frecvențe diferite sau la aceeași frecvență.

Dacă undele de energie ale două persoane se potrivesc în amplitudine și frecvență, se vor alinia perfect, crescând și scăzând împreună, iar acest lucru face ca semnalul pe care îl produc să crească. Asta se numește rezonanță. Dar dacă două unde au frecvențe diferite, ele se pot anula reciproc-la fel ca un cântăreț de pe o stație de radio care face dificilă auzirea muzicii de pe cealaltă stație. Asta este disonanța. Energia pe care oamenii o accesează și o produc poate fi rezonanță sau disonanță. „Așa că, de aceea putem fie să rezonăm, fie să ne urâm de la prima vedere," spune Cavaglià. „Depinde de domeniul în care ne exprimăm."

Acest lucru ar putea explica un concept din științele sociale numit rezonanță colectivă, în care străinii la un concert, un eveniment sportiv sau chiar o înmormântare ajung pe ceea ce pare a fi o lungime de undă comună. La astfel de evenimente, spune Firaux, „participanții sunt toți expuși la aceleași inputuri structurate: muzică, cântări, mișcare sincronizată, emoție comună, atenție concentrată." Aceste elemente nu sunt doar simbolice, sunt ritmice și fiziologice. Ele pot influența respirația, ritmul cardiac, oscilațiile neuronale și tonul emoțional. Când mulți indivizi sunt imersați în același ritm și direcție emoțională, dinamica lor internă poate începe să se alinieze.

În neuroștiințe, spune el, au fost observate forme de „sincronizare inter-creier" folosind tehnici precum hiperscanarea, unde activitatea cerebrală între indivizi este mai sincronizată în timpul experiențelor comune. Din perspectiva cercetării echipei, rezonanța colectivă poate reflecta o aliniere temporară a tiparelor de energie-informație între multiple creiere și corpuri. În acest sens, rezonanța colectivă ar putea fi înțeleasă ca un stat de atractor comun, care apare în rândul indivizilor expuși la același mediu structurat.

Cu toate acestea, o mare diferență între un radio și o persoană este că radio-ul nu este modelat de ceea ce redă. Transmisiile nu ajută radio-ul să înțeleagă că există. Dar oamenii sunt diferiți. Acest lucru, spun oamenii de știință, se datorează modului în care folosim informațiile pe care le primim din acest câmp de energie.

„Odată ce ai memorie, limbaj și auto-monitorizare, creierul începe să construiască o „poveste semantică," o explicație coerentă a ceea ce se întâmplă și cine sunt „eu," spune Firaux. „Așadar, putem considera creierul ca interacționând constant cu ritmuri-interne și externe-iar rezultatul depinde de faptul dacă sistemul cade în tipare stabile și coerente sau instabile și zgomotoase." Cu alte cuvinte, oricât de mult te-ai simți tu însuți, ar putea exista o forță invizibilă care te-a modelat în tăcere de-a lungul timpului.