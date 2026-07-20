Un cip din aur și sticlă ar putea aduce tehnologia cuantică în dispozitivele de zi cu zi
Postat la: 20.07.2026 |
Tehnologiile cuantice sunt asociate, de obicei, cu laboratoare uriașe și temperaturi apropiate de zero absolut. O echipă de cercetători din Statele Unite a demonstrat însă că anumite efecte cuantice pot fi controlate la temperatura camerei, pe un cip extrem de subțire realizat din aur și sticlă.
Materialul a fost dezvoltat la Louisiana State University și este format dintr-o peliculă fină de aur depusă pe o suprafață de sticlă. În metal au fost realizate sute de fante microscopice, fiecare funcționând ca un fel de atom artificial.
Prin modificarea formei, dimensiunii și distanței dintre aceste fante, cercetătorii pot controla felul în care lumina circulă prin cip. Structura, mai subțire decât un fir de păr, a fost numită metacristal plasmonic.
Cuvântul „plasmonic" descrie interacțiunea dintre lumină și electronii de la suprafața aurului. În loc să folosească particule de materie, mai sensibile la căldură, sistemul lucrează în principal cu fotoni, particulele din care este alcătuită lumina.
Această alegere permite funcționarea la temperatura unei camere obișnuite, fără instalații costisitoare de răcire criogenică.
Fantele din aur funcționează ca un filtru cuantic. Ele pot permite trecerea anumitor grupuri de fotoni și pot bloca sau modifica altele, în funcție de modul în care este proiectată structura.
Materialul poate recunoaște diferite stări cuantice ale luminii și le poate transporta dintr-o zonă în alta cu mai puține perturbări. Această proprietate ar putea fi importantă pentru cipurile care procesează informația cu ajutorul luminii, nu al curentului electric.
Un astfel de sistem ar putea procesa date rapid și ar genera mai puțină căldură decât procesoarele convenționale. Invenția nu este însă un computer cuantic complet, ci o demonstrație de laborator care confirmă că principiul funcționează.
Pe termen lung, tehnologia ar putea fi folosită în rețele de comunicații cuantice mai mici și mai eficiente, fără echipamente voluminoase de răcire.
Cercetătorii analizează și o posibilă utilizare în panourile solare. Prin controlarea mai precisă a fotonilor, cipul ar putea reduce cantitatea de energie pierdută sub formă de căldură și ar putea ajuta celulele fotovoltaice să capteze mai eficient lumina.
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