Știința confirmă: După naștere, celulele mamei continuă 'să trăiască' în noi până la vârsta de 19 ani
Postat la: 20.07.2026 |
O descoperire care schimbă nuanța felului în care privim relația mamă-copil vine din laboratoarele Centrului de Cancer Fred Hutchinson. Cercetătorii arată că prezența celulelor materne în creierul copiilor nu este o raritate, ci aproape o regulă. Fenomenul, numit microchimerism, apare la circa 70% dintre copii.
Datele provin din analiza a 37 de perechi mamă-copil. În 26 de cazuri, oamenii de știință au identificat celule materne integrate în țesutul cerebral al copiilor. Restul, 11 cazuri, nu prezentau această „amprentă". Explicația ține de un schimb biologic subtil din timpul sarcinii, când unele celule ale mamei traversează placenta și se stabilesc în organismul fătului, potrivit Live Science.
Nu e vorba de o prezență temporară. Aceste celule pot rămâne ani la rând și, surprinzător, se adaptează mediului în care ajung. Practic, devin parte din arhitectura creierului, inclusiv în zone-cheie precum lobii cerebrali sau hipocampul, esențial pentru memorie.
Pentru a înțelege fenomenul în profunzime, echipa a analizat țesut cerebral prelevat în urma unor intervenții chirurgicale la copii cu epilepsie severă, cu vârste între câteva săptămâni și 19 ani. ADN-ul matern a fost identificat prin teste genetice simple. Rezultatele arată o distribuție dispersată a celulelor, nu concentrată într-un singur punct.
În medie, au fost găsite aproximativ 2,2 celule materne la 100.000 de celule cerebrale, însă în unele cazuri valorile au fost mult mai ridicate. Un detaliu interesant ține de ordinea nașterii, copiii întâi născuți par să aibă o probabilitate mai mare de a păstra aceste celule.
Cercetătorii cred că celulele identificate sunt, în principal, leucocite și celule stem, capabile să se transforme și să se integreze în diferite tipuri de celule cerebrale. Transferul lor are loc în timpul sarcinii și, posibil, după naștere, prin alăptare.
Important de subliniat, spun specialiștii, este că microchimerismul nu pare să fie un motiv de îngrijorare. Dimpotrivă, tot mai multe indicii sugerează că este un proces natural al biologiei umane. Totuși, cercetarea este la început, iar întrebările rămân deschise.
Cât de mult influențează aceste celule dezvoltarea creierului sau funcționarea lui? Deocamdată nu există un răspuns clar. Cert e că ideea de legătură dintre mamă și copil capătă, dintr-odată, o dimensiune mult mai profundă, una care merge dincolo de metaforă și intră direct în biologie.
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