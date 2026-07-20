Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni

Până la 90% din populația Pământului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecând pe lângă planeta noastră peste mai puțin de trei ani, susțin oamenii de știință. Corpul ceresc, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece mai aproape de Pământ decât unii sateliți, urmând să fie vizibil cu ochiul liber în timpul acestui eveniment astronomic „care are loc o dată la un mileniu", relatează Live Science.

Aceasta va fi prima dată când omenirea va putea anticipa trecerea unui asteroid vizibil cu ochiul liber, iar evenimentul ar putea reprezenta o experiență unică pentru cei până la 7,6 miliarde de oameni care vor reuși să îl observe, au declarat cercetătorii în cadrul conferinței „Apophis T-3 Years", desfășurată în perioada 18-19 iunie la Universitatea din Padova, Italia.

Asteroidul, denumit oficial 99942 Apophis (sau simplu Apophis), are o formă asemănătoare unei alune și o lățime de aproximativ 450 de metri în punctul său cel mai lat, aproximativ cât înălțimea clădirii Empire State Building. Dimensiunea sa este suficient de mare încât, în cazul unui impact cu Pământul, ar putea distruge un oraș.

Apophis provine cel mai probabil din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, însă în prezent se află între orbitele lui Venus și Pământ, orbitând în jurul Soarelui o dată la aproximativ 10,5 luni. Numele său provine de la Apep, zeul-șarpe egiptean al întunericului și haosului, motiv pentru care asteroidul a primit porecla de „Zeul Haosului".

Pe 13 aprilie 2029, Apophis va efectua o trecere extrem de apropiată pe lângă Pământ, ajungând la o distanță minimă de aproximativ 30.600 de kilometri de planeta noastră, potrivit The Planetary Society.

Această distanță este mult mai mare decât cea la care se află Stația Spațială Internațională și miile de alte nave spațiale aflate pe orbita joasă a Pământului, însă este mai mică decât distanța la care se află câteva sute de sateliți aflați pe orbite geostaționare. Apophis nu reprezintă un pericol pentru acești sateliți, deoarece aceștia pot fi manevrați cu ușurință pentru a evita traiectoria asteroidului.

În prezent, nu există nicio posibilitate ca Apophis să lovească Pământul în timpul acestei treceri sau în următorii 100 de ani. Cu toate acestea, unii specialiști au sugerat că există o posibilitate redusă ca traiectoria asteroidului să se modifice înainte de apropierea sa de planeta noastră.

Alți cercetători avertizează că trecerea din 2029 ar putea modifica permanent structura asteroidului sau i-ar putea schimba ușor direcția, crescând astfel posibilitatea unui impact într-un viitor îndepărtat.

Din acest motiv, oamenii de știință intenționează să monitorizeze în detaliu evenimentul și să coordoneze observații realizate cu telescoape din întreaga lume pentru a înțelege mai bine acest asteroid potențial periculos.

Evenimentul este considerat atât de important încât Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 2029 Anul Internațional al Conștientizării Asteroizilor și Apărării Planetare.

Noile hărți realizate de cercetători arată zonele de pe Pământ din care asteroidul va putea fi observat pe parcursul celor aproximativ șapte ore în care va trece pe lângă planeta noastră.

Apophis va fi vizibil doar pentru persoanele aflate pe traseul său de observare, în timpul amurgului sau nopții, în condiții de cer senin și cu poluare luminoasă redusă.

La începutul trecerii, când asteroidul se va afla la cea mai mare distanță față de Pământ, acesta ar putea fi observat de aproximativ 4,5 miliarde de oameni din Australia și cea mai mare parte a Asiei.

La finalul trecerii, când va ajunge în punctul cel mai apropiat de planeta noastră, ar putea fi vizibil pentru aproximativ 1,9 miliarde de persoane din estul Americii de Sud, nordul Africii și anumite zone din Europa.

Momentul de vizibilitate maximă va avea loc aproximativ la jumătatea trecerii, când Apophis ar putea fi observat de până la 5,7 miliarde de oameni din estul Africii, sudul Europei, Australia, precum și din întreaga Asie și Orientul Mijlociu.

Pentru cei norocoși care vor putea vedea trecerea asteroidului, acesta va apărea ca „o stea modestă care se deplasează lent pe cer, asemenea unui satelit cu mișcare lentă", a explicat Binzel. Luminozitatea sa va fi comparabilă cu cea a stelelor din constelația Carul Mare.