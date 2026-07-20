Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Postat la: 20.07.2026 |
Până la 90% din populația Pământului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecând pe lângă planeta noastră peste mai puțin de trei ani, susțin oamenii de știință. Corpul ceresc, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece mai aproape de Pământ decât unii sateliți, urmând să fie vizibil cu ochiul liber în timpul acestui eveniment astronomic „care are loc o dată la un mileniu", relatează Live Science.
Aceasta va fi prima dată când omenirea va putea anticipa trecerea unui asteroid vizibil cu ochiul liber, iar evenimentul ar putea reprezenta o experiență unică pentru cei până la 7,6 miliarde de oameni care vor reuși să îl observe, au declarat cercetătorii în cadrul conferinței „Apophis T-3 Years", desfășurată în perioada 18-19 iunie la Universitatea din Padova, Italia.
Asteroidul, denumit oficial 99942 Apophis (sau simplu Apophis), are o formă asemănătoare unei alune și o lățime de aproximativ 450 de metri în punctul său cel mai lat, aproximativ cât înălțimea clădirii Empire State Building. Dimensiunea sa este suficient de mare încât, în cazul unui impact cu Pământul, ar putea distruge un oraș.
Apophis provine cel mai probabil din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, însă în prezent se află între orbitele lui Venus și Pământ, orbitând în jurul Soarelui o dată la aproximativ 10,5 luni. Numele său provine de la Apep, zeul-șarpe egiptean al întunericului și haosului, motiv pentru care asteroidul a primit porecla de „Zeul Haosului".
Pe 13 aprilie 2029, Apophis va efectua o trecere extrem de apropiată pe lângă Pământ, ajungând la o distanță minimă de aproximativ 30.600 de kilometri de planeta noastră, potrivit The Planetary Society.
Această distanță este mult mai mare decât cea la care se află Stația Spațială Internațională și miile de alte nave spațiale aflate pe orbita joasă a Pământului, însă este mai mică decât distanța la care se află câteva sute de sateliți aflați pe orbite geostaționare. Apophis nu reprezintă un pericol pentru acești sateliți, deoarece aceștia pot fi manevrați cu ușurință pentru a evita traiectoria asteroidului.
În prezent, nu există nicio posibilitate ca Apophis să lovească Pământul în timpul acestei treceri sau în următorii 100 de ani. Cu toate acestea, unii specialiști au sugerat că există o posibilitate redusă ca traiectoria asteroidului să se modifice înainte de apropierea sa de planeta noastră.
Alți cercetători avertizează că trecerea din 2029 ar putea modifica permanent structura asteroidului sau i-ar putea schimba ușor direcția, crescând astfel posibilitatea unui impact într-un viitor îndepărtat.
Din acest motiv, oamenii de știință intenționează să monitorizeze în detaliu evenimentul și să coordoneze observații realizate cu telescoape din întreaga lume pentru a înțelege mai bine acest asteroid potențial periculos.
Evenimentul este considerat atât de important încât Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 2029 Anul Internațional al Conștientizării Asteroizilor și Apărării Planetare.
Noile hărți realizate de cercetători arată zonele de pe Pământ din care asteroidul va putea fi observat pe parcursul celor aproximativ șapte ore în care va trece pe lângă planeta noastră.
Apophis va fi vizibil doar pentru persoanele aflate pe traseul său de observare, în timpul amurgului sau nopții, în condiții de cer senin și cu poluare luminoasă redusă.
La începutul trecerii, când asteroidul se va afla la cea mai mare distanță față de Pământ, acesta ar putea fi observat de aproximativ 4,5 miliarde de oameni din Australia și cea mai mare parte a Asiei.
La finalul trecerii, când va ajunge în punctul cel mai apropiat de planeta noastră, ar putea fi vizibil pentru aproximativ 1,9 miliarde de persoane din estul Americii de Sud, nordul Africii și anumite zone din Europa.
Momentul de vizibilitate maximă va avea loc aproximativ la jumătatea trecerii, când Apophis ar putea fi observat de până la 5,7 miliarde de oameni din estul Africii, sudul Europei, Australia, precum și din întreaga Asie și Orientul Mijlociu.
Pentru cei norocoși care vor putea vedea trecerea asteroidului, acesta va apărea ca „o stea modestă care se deplasează lent pe cer, asemenea unui satelit cu mișcare lentă", a explicat Binzel. Luminozitatea sa va fi comparabilă cu cea a stelelor din constelația Carul Mare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Marina militara ucraineana a acuzat duminica Rusia ca a lovit cu trei rachete o nava comerciala turca si a ucis cinci di ...
-
Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui baiat de 12 ani, a inceput sa afișeze in mai puțin de o ora conți ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
-
Primul val de căldură al verii 2026 a provocat peste 10.000 de decese în Europa. Nivelul ridicat al mortalității, considerat „foarte neobișnuit"
Primul val major de canicula al verii 2026 ar fi provocat peste 10.000 de decese suplimentare in Europa. Datele prelimin ...
-
Pretul platit de Europa pentru eliminarea motoarelor termice: 726.000 de angajaţi vor fi concediați şi aproape 100.000.000.000 de euro va pierde industria auto
Trecerea de la motoarele pe benzina și motorina la mașinile electrice ar putea avea un cost economic uriaș pentru indust ...
-
Ce salarii vor avea preoții, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării
Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie, proiectul Legii salarizarii care urmeaza sa fie trimis in Parlament, incl ...
-
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia "M-a sunat Lia", revine în magistratură: S-a pensionat în februarie
Judecatoarea Ionela Tudor, devenita celebra pentru propozitia "M-a sunat Lia", se reintoarce in magistratura. Aceasta s- ...
-
Criza economică se resimte puternic: Turismul din România este pe butuci. ANAT, scrisoare deschisă către Ilie Bolojan pentru a adopta măsuri de urgență
Organizatiile reprezentative din turism si HORECA atrag atentia Guvernului ca este nevoie de un mecanism national pentru ...
-
Vicepreşedintele Comisiei Europene mai spulberă un mit: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile"
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Minzatu, a anunțat ca Romania va ramane beneficiar al Fondului pe ...
-
Avertizare de tsunami după cutremurul de 7,4 grade din Mexic: autoritățile sunt în alertă
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,4 a lovit Mexicul, Chiapas, declanșand o avertizare de tsunami, relateaza publica ...
-
Rusia lansează o ofensivă totală pe apă: exporturile Ucrainei prin Marea Neagră au fost blocate
În timp ce unitatile ucrainene de drone isi continua campania fara precedent de atacuri asupra petrolierelor si na ...
-
STAȚIUNEA NIBIRU – ARHITECTURA OCULTĂ A UNEI CAPCANE DE DISTRACȚIE
În ultimele zile, atenția multora a fost atrasa de proiectul „de divertisment” aparut la malul marii, ...
-
Astronomii identifică în premieră o planetă cu o atmosferă asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a anunțat detectarea unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, situata la aproxima ...
-
Cel mai mare atac cibernetic din Marea Britanie. Cum au fost prinși doi hackeri din cauza unei comenzi de mâncare
Doi adolescenți britanici, considerați autorii celui mai mare atac cibernetic din istoria recenta a Marii Britanii, iși ...
-
Un bărbat a primit amendă după ce a parcat regulamentar. Autoritățile s-au decis peste noapte să transforme acel loc într-unul cu plată
Un șofer din Roma a trait o experiența demna de filmele de comedie. Dupa ce și-a lasat mașina parcata regulamentar pe un ...
-
Alertă la MIPE - Atac cibernetic de amploare, baza de date PNRR a fost ștearsă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, pot ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu