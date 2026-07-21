Descoperire care poate schimba căutarea vieții în Univers. Astronomii au detectat în premieră atmosfera unei planete asemănătoare Pământului

O echipă internațională de cercetători a identificat, pentru prima dată, atmosfera unei exoplanete cu caracteristici apropiate de cele ale Pământului. Descoperirea, publicată în revista Science, este considerată un pas major în căutarea unor lumi care ar putea susține viața dincolo de Sistemul Solar.

O exoplanetă aflată la 40 de ani-lumină oferă noi indicii

Planeta LHS 1140 b, descoperită în 2017 și aflată la aproximativ 40 de ani-lumină de Terra, are o masă de circa 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului și un diametru de aproximativ 1,7 ori mai mare. Ea orbitează în jurul unei stele pitice roșii, pe care o înconjoară în 24,7 zile, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit cercetătorilor, este cea mai convingătoare dovadă de până acum că există planete stâncoase, cu temperaturi și condiții apropiate de cele ale Pământului, care ar putea fi favorabile vieții.

Până acum, astronomii detectaseră atmosfere pe exoplanete asemănătoare cu cele ale lui Uranus sau Neptun, însă niciodată pe o planetă comparabilă cu Pământul.

Temperatura ar putea permite existența apei lichide

Datele analizate arată că LHS 1140 b primește aproximativ 42% din radiația pe care Pământul o primește de la Soare, iar temperatura estimată ar putea permite existența apei în stare lichidă.

Totuși, oamenii de știință spun că nu se cunoaște încă dacă planeta are o suprafață asemănătoare celei terestre.

„Ceea ce credem, şi ceea ce par să confirme noile date, este că LHS 1140 b este o planetă situată la jumătatea drumului între o planetă oceanică (acoperită în întregime de apă, cu oceane de sute de kilometri adâncime) şi o gigantă îngheţată asemănătoare cu Uranus şi Neptun, în a cărei compoziţie predomină hidrogenul", a explicat pentru EFE Jose Antonio Caballero, expert al Centrului spaniol de astrobiologie (CAB-CSIC).

Heliul a confirmat existența atmosferei

Primele indicii privind atmosfera planetei au fost observate în 2024, când cercetătorii au detectat scurgeri de heliu folosind spectrograful telescopului Magellan Clay de la Observatorul Las Campanas din Chile.

„Heliul a constituit o dovadă clară a existenţei unei atmosfere pe o exoplanetă situată în zona locuibilă. A fost absolut emoţionant să observ spectrele de tranzit şi să-mi dau seama treptat de implicaţiile a ceea ce observam", a declarat Shreyas Vissapragada, de la Observatorul Carnegie din California.

Cercetătorii au stabilit că atmosfera superioară a planetei este dominată de heliu și conține puțin hidrogen, în timp ce alte substanțe, inclusiv apa, ar putea rămâne la altitudini mai joase.

În același sistem a fost analizată și planeta LHS 1140 c, însă în cazul acesteia nu au fost identificate dovezi ale existenței unei atmosfere.

Cercetătorii se așteaptă la noi descoperiri

Jose Antonio Caballero spune că LHS 1140 b era unul dintre cei mai promițători candidați pentru o astfel de descoperire, chiar dacă încercările anterioare nu au avut succes.

„În sfârşit! Era şi timpul să detectăm semne ale prezenţei unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului. Adevărul este că LHS 1140 b avea toate şansele să fie prima, dar astronomii încercaseră deja de multe ori înainte, fără succes", a subliniat cercetătorul.

Caballero s-a declarat convins că aceasta nu va rămâne o descoperire singulară, apreciind că vor urma și alte identificări similare în perioada următoare.