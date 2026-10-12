Acordul celor 308 cuvinte: Cele mai mari companii din AI au semnat un document ce provoacă îngrijorări mondiale de securitate

Administrația Trump aduce în Statele Unite un model în care marile companii de inteligență artificială își stabilesc singure o bună parte dintre regulile de siguranță. Abordarea este primită cu entuziasm de fondatori și investitori din Silicon Valley, care văd în reglementarea redusă o oportunitate de a dezvolta și comercializa mai repede noile tehnologii.

La finalul lunii trecute, Donald Trump a adus la Casa Albă reprezentanți ai OpenAI, Anthropic, Meta, Google, SpaceXAI și Nvidia pentru semnarea unui acord voluntar privind siguranța AI. Documentul are doar 308 cuvinte și le cere laboratoarelor să respecte anumite protocoale și să formeze echipe interne care să urmărească evoluția sistemelor lor. Nu stabilește însă mecanisme detaliate prin care guvernul să verifice dacă aceste măsuri sunt respectate.

La evenimentele organizate în San Francisco în cadrul Tech Week, discuțiile s-au concentrat mai degrabă pe investiții decât pe riscuri. Un domeniu atractiv este cel al sistemelor autonome și al inteligenței artificiale pentru apărare, unde bugetele federale cresc rapid.

Administrația Trump consideră dezvoltarea accelerată a AI esențială pentru competiția cu China și a renunțat la mai multe cerințe introduse în perioada Biden. Printre ele se numără obligațiile unor dezvoltatori de a transmite guvernului rezultatele testelor de siguranță. Trump a încercat și să limiteze apariția unor reguli diferite la nivelul fiecărui stat american.

Pentru o parte din industrie, această libertate înseamnă mai puține obstacole și lansări mai rapide. Pentru criticii modelului, exact viteza cu care apar noile generații de AI face însă dificil de justificat un sistem bazat în principal pe autoreglementare.

Dezbaterea s-a încins și după ce trei cercetători în siguranță de la OpenAI au fost concediați. Aceștia au susținut că regulile interne neclare și teama pot afecta activitatea în domeniul siguranței, în timp ce OpenAI spune că deciziile au fost luate din cauza încălcării politicilor privind informațiile sensibile.

David Robinson, fost membru al echipei de siguranță OpenAI, avertizează că autoreglementarea nu poate înlocui legislația. Criticii subliniază și faptul că modelele AI au fost implicate în 2026 în mai multe incidente de securitate, inclusiv accesarea neautorizată a unor sisteme și transmiterea de informații false în timpul testelor.