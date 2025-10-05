Adezivul minune inventat de chinezi. Oasele rupte ar putea fi lipite în doar 3 minute

Cercetătorii chinezi susțin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile și fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute.

Echipa de cercetare din provincia Zhejiang, sub conducerea medicului ortoped dr. Lin Xianfeng, de la spitalul Sir Run Run Shaw, din China, a anunțat că a dezvoltat un adeziv medical inovator care ar putea schimba radical modul în care sunt tratate fracturile, potrivit Global Times.

Substanța, denumită „Bone-02", promite să repare fragmentele de os în doar câteva minute, reducând necesitatea intervențiilor chirurgicale invazive și a implanturilor metalice.

Inspirat de modul în care stridiile aderă ferm la suprafețe sub apă, echipa a încercat să reproducă acest mecanism pentru a fixa oasele fracturate. Potrivit dr. Xianfeng, adezivul reușește o fixare precisă în două-trei minute, chiar și într-un mediu bogat în sânge, situație întâlnită în timpul intervențiilor chirurgicale.

Un avantaj important al noului adeziv ar fi faptul că se absoarbe natural în organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând astfel nevoia unei a doua operații pentru îndepărtarea implanturilor.

În testele de laborator și în primele încercări clinice, substanța a demonstrat atât siguranță, cât și eficacitate, potrivit echipei. Într-un studiu, procedura a fost finalizată în mai puțin de trei minute, comparativ cu tratamentele convenționale care implică incizii mari și fixare cu plăci și șuruburi metalice.

Formula combină compuși de calciu și proteine specifice care asigură o legătură puternică, flexibilă și sigură. Aplicarea sa necesită doar o incizie minimă, prin care adezivul este introdus direct în zona fracturată, sigilând fragmentele osoase în câteva minute.

Până în prezent, „Bone-02" a fost testat cu succes la peste 150 de pacienți, potrivit presei chineze. Forța de lipire a oaselor a depășit 180 de kilograme, iar parametrii mecanici (rezistența la forfecare și la compresie) sugerează că adezivul ar putea înlocui, în viitor, implanturile metalice tradiționale. În plus, cercetătorii susțin că metoda ar putea reduce riscurile de reacții adverse și infecții post-operatorii.

Pe piață există deja mai multe tipuri de cimenturi osoase sau materiale de umplere pentru defecte osoase, însă acestea nu au proprietăți adezive reale. Primele încercări de a crea substanțe adezive pentru oase datează din anii 1940, dar formulele bazate pe gelatină, rășini epoxidice și acrilați au fost abandonate din cauza problemelor de compatibilitate biologică.

Rezultatele actuale, publicate de echipa din Zhejiang, indică faptul că „Bone-02" ar putea reprezenta un pas important spre un tratament mai rapid și mai sigur al fracturilor.

Autoritățile sanitare chineze ar fi aprobat dezvoltarea și aplicarea clinică a adezivului osos, cu planuri de a-l introduce în curând în rețeaua de spitale din țară, ca alternativă standard la chirurgia ortopedică standard. În paralel, este evaluată capacitatea de producție industrială pentru exportul global, deși strategiile comerciale și de proprietate intelectuală sunt încă în curs de elaborare.

China a anunțat că deține brevete naționale și internaționale pentru acest adeziv osos experimental, pentru a proteja tehnologia, pe care însă își propune să o facă accesibilă comunității medicale internaționale.