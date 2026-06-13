Gafă de proporții în armata rusă: documente secrete, parole și ordine operative, publicate din greșeală pe 'Organizația dracului'

Militari din Regimentul 143 Gardă Motorizată al armatei ruse au publicat, timp de aproape un an, documente interne, ordine operative și date de acces la sisteme folosite pe front într-un grup public de Telegram, potrivit unei investigații realizate de canalul de știri Astra.

Conform jurnaliștilor, grupul purta numele „Blyadskaya Organizatsiya” („Organizația dracului”) și era utilizat pentru distribuirea unor informații destinate exclusiv personalului militar.

Ce conținea grupul „Organizația dracului”

Investigația a identificat în grup linkuri către videoconferințe ale conducerii regimentului, liste cu personal, tabele referitoare la sistemele de supraveghere, formulare pentru solicitarea muniției, dar și documente care includeau nume de utilizator, parole și chei de autentificare necesare accesării transmisiunilor video provenite de la drone, relatează publicația Meduza.

Probleme de aprovizionare și terminale Starlink pe vehicule rusești

Tot acolo au fost publicate și documente legate de ordine emise de comandamentul Armatei a 5-a. Unul dintre acestea menționa pierderile înregistrate de unitățile de asalt din cauza problemelor de aprovizionare și prevedea dotarea unor vehicule automate cu terminale Starlink.

Operațiuni de dezinformare în sectorul Vremivka

Potrivit Astra, un alt document, catalogat drept clasificat, se referea la operațiuni de dezinformare în sectorul Vremivka. Militarilor li se cerea să amenajeze obiective militare false și să simuleze activitate în acele locații pentru a induce în eroare serviciile de informații ale Ucrainei.

Război psihologic și propaganda aruncată peste pozițiile ucrainene

În cadrul grupului au mai fost distribuite ordine privind desfășurarea unor operațiuni psihologice împotriva forțelor ucrainene, inclusiv lansarea periodică de materiale de propagandă asupra pozițiilor acestora, precum și documente referitoare la activități de informații desfășurate în teritoriile ocupate.

Momentul în care administratorii ruși au realizat dezastrul

Astra susține că administratorii grupului au realizat abia la sfârșitul lunii aprilie 2026 că persoane din afara unității militare începuseră să se alăture conversațiilor.

„Cine este adăugat, cine sunt acești oameni? Ce căutați aici? Așa încep poveștile ciudate despre scurgeri de date și conturi compromise. Securitatea înainte de toate”, ar fi scris proprietarul grupului.

Potrivit investigației, activitatea grupului s-a încheiat pe 4 mai.

Reacția bloggerilor militari de la Moscova și ancheta internă

După publicarea materialului, bloggerul militar rus cunoscut sub pseudonimul „Ugolny iz doma” a afirmat că a fost trimisă o echipă de control pentru verificarea situației. Ministerul rus al Apărării nu a comentat oficial informațiile privind presupusa scurgere de date și nici relatările referitoare la această inspecție.

În același timp, bloggerul a susținut că participanții la grup nu au publicat informații clasificate, deși a admis că folosirea aplicației Telegram de către militari reprezintă „un fap regretabil”.